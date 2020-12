24 dic 2020 11:44

“SIETE MALEDETTI, STATE ROVINANDO IL PAESE, VERGOGNATEVI” – SCAZZO IN STRADA TRA LA SVALVOLATA DANIELA MARTANI E IL DEPUTATO PD ANDREA ROMANO – LEI LO INSULTA E LUI REAGISCE: “LUI MI SI È FATTO SOTTO COME UNA FURIA. VOLEVA CHIAMARE I CARABINIERI, QUANDO MI SONO ALLONTANATA MI HA INSEGUITO, STRATTONATO E MINACCIATO: ‘SEI FORTUNATA CHE NON SEI UN UOMO…”