22 set 2021 10:03

“SILENCE”, PLEASE – POLEMICHE FURIBONDE A LIGNANO SABBIADORO PER UNA MAGLIETTA IN VENDITA IN UN RADUNO DI MOTOCICLISTI CHE RITRAE UN VOLTO DI DONNA IMBRIGLIATA DA UNA "MASCHERA" PER IL BONDAGE CON LA SCRITTA "SILENCE" – "LA STAMPA" S'INDIGNA: "RIVOLTANTE MESSAGGIO" - MA LA T-SHIRT NON INCITA ALLA SOPRAFFAZIONE SULLE DONNE: FA RIFERIMENTO AL GIOCO (SEMPRE CONSENZIENTE) TRA "PADRONE" E "SCHIAVO" - STARNAZZARE SULLA VIOLENZA DI GENERE PER OGNI STRONZATA A COSA SERVE?