7 set 2022 20:52

“SINATRA ERA QUASI SPOSATO CON LA MAFIA” – UN LIBRO RIVELA I LEGAMI TRA IL CANTANTE E LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ALLA QUALE DOVEVA IL CULO PER AVERLO AIUTATO AD AVVIARE LA SUA CARRIERA – “SPONSORIZZATO” CON 50MILA DOLLARI, LUI HA DOVUTO FARE DA CORRIERE PER I BOSS ARRIVANDO ANCHE A TRASPORTARE 2 MILIONI DI DOLLARI ALL’AVANA – L’AMMIRAZIONE DI SINATRA PER IL FAMIGERATO MAFIOSO BUGSY SIEGEL E LE DONNINE PER KENNEDY… VIDEO