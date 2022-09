DAGONEWS

Down and Out in Paradise: The Life of Anthony Bourdain

Una nuova biografia non autorizzata su Anthony Bourdain racconta cosa è successo negli ultimi giorni prima del suicidio dello chef ma, soprattutto, rivela quali sono stati gli ultimi messaggi tra lui e l’allora fidanzata Asia Argento.

“Down and Out in Paradise: The Life of Anthony Bourdain”, scritto dal giornalista Charles Leerhsen, ripercorre l’angoscia vissuta dallo chef per la sua carriera, il suo matrimonio fallito e la sua travagliata relazione con Asia Argento. Il libro, edito da Simon & Schuster, uscirà l'11 ottobre, ma “The New York Times” ne ha pubblicato un estratto.

bourdain e argento

«Odio anche i miei fan. Odio essere famoso. Odio il mio lavoro - ha scritto Bourdain all'ex moglie Ottavia Busia-Bourdain, con la quale è rimasto in confidenza dopo la loro separazione nel 2016 - Sono solo e vivo in una costante incertezza».

Ma la parte che più descrive lo stato d’animo di Bourdain, poco prima di togliersi la vita in un hotel francese, sono i messaggi con Argento. Il libro di Leerhsen racconta la turbolenta relazione tra i due e come entrambi fossero dispiaciuti per le foto scodellate sui giornali: lui insieme all’ex moglie e la figlia e la Argento mentre ballava avvinghiata a un giornalista francese nell'atrio dell'Hotel de Russie di Roma.

asia argento e anthony bourdain 10

«Sto bene – ha scritto Bourdain ad Argento dopo aver visto la foto - Non sono geloso che tu sia stata con un altro uomo. Non ti possiedo. Sei libera. Come ho detto. Come ho promesso. Come intendevo veramente. Ma sei stata noncurante. Sei stata sconsiderata con il mio cuore. La mia vita».

Secondo la descrizione del Times del contenuto del libro, Bourdain ha poi scritto di essere rimasto ferito dal fatto che "l'appuntamento" avesse avuto luogo in un hotel in cui si erano precedentemente divertiti insieme. Argento ha risposto: «Non posso sopportarlo» e ha detto che non poteva più stare con lui a causa della sua possessività.

hugo clement 2

Nell’ultimo scambio di messaggi, Bourdain ha scritto: «C'è qualcosa che posso fare?». E Asia Argento ha risposto: «Smettila di rompermi le palle». A quel punto lo chef ha scritto solo «Ok». Poche ore dopo si è impiccato.

Come scrive il Times, il libro ha "già attirato l’ostilità della famiglia di Bourdain, degli ex colleghi e degli amici più cari". Il fratello Christopher Bourdain ha inviato due email a Simon & Schuster ad agosto definendo il libro "narrativa dannosa e diffamatoria". Ma l'editore ha risposto: «Con tutto il rispetto, non siamo d'accordo sul fatto che il materiale nel libro contenga informazioni diffamatorie e sosteniamo la nostra prossima pubblicazione». In un'email al Times, Argento ha scritto di non aver letto il libro, aggiungendo: «Ho scritto chiaramente a Leerhsen che non poteva pubblicare nulla di ciò che gli dicevo».

ASIA ARGENTO E JIMMY BENNETT

Il libro riporta anche che Bourdain ha pagato 380.000 dollari all’attore Jimmy Bennett, che aveva raccontato di aver avuto una relazione sessuale con Asia Argento quando lei aveva 37 anni e lui appena 17. Bennett, secondo il libro, aveva chiesto 3,5 milioni di dollari.

asia argento e anthony bourdain jimmy bennett jimmy bennett anthony bourdain asia argento anthony bourdain e asia argento 2 anthony e ottavia anthony bourdain e asia argento 3 argento e bourdain baci in strada anthony bourdain asia argento anthony bourdain e asia argento 4 anthony bourdain e asia argento 6 anthony bourdain e asia argento 7 anthony bourdain asia argento anthony bourdain asia argento asia argento anthony bourdain 25 aprile asia argento anthony bourdain anthony bourdain asia argento firenze piero pelu anthony bourdain asia argento hugo clement 1 asia argento fuck everyone ANTHONY BOURDAIN anthony bourdain anthony bourdain e la figlia ariane 3 rose mcgowan e asia argento Anthony Bourdain e Asia Argento Bourdain asia argento e anthony bourdain 1 9 Anthony Bourdain e Asia Argento