“SMILITARIZZARE LA CENTRALE NUCLEARE DI ZAPORIZHZHIA LA RENDEREBBE ANCORA PIÙ VULNERABILE” – LA RUSSIA CONTINUA A GIOCARE A TIRA E MOLLA SULLA SICUREZZA DELL’IMPIANTO UCRAINO E SI RIFIUTA DI FAR SLOGGIARE L’ESERCITO – SECONDO KIEV, PUTIN STA PIANIFICANDO DI SPEGNERE LA CENTRALE PER SCOLLEGARLA ALLA RETE ELETTRICA UCRAINA – ERDOGAN: “NON VOGLIAMO UNA NUOVA CHERNOBYL. LA RUSSIA DEVE FARE IL NECESSARIO PER LA SICUREZZA DI ZAPORIZHZHIA…”

Da www.corriere.it

Russia: impossibile smilitarizzare la centrale di Zaporizhzhia

«È impossibile creare una zona smilitarizzata presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia, perché solo i sistemi di difesa aerea russi la proteggono dal disastro».

Lo ha detto un membro del consiglio della nuova amministrazione militare-civile della regione, Vladimir Rogov, citato da Ria Novosti, respingendo così l’appello del segretario dell’Onu Antonio Guterres che chiedeva il ritiro delle attrezzature e del personale militare dal territorio di Zaporizhzhia.

«Smilitarizzare la centrale la renderebbe ancora più vulnerabile», ha aggiunto Ivan Nechayev, vice direttore del dipartimento stampa del ministero degli Esteri di Mosca.

Zaporizhzhia, Erdogan: «Non vogliamo una nuova Chernobyl»

«La Russia deve fare il necessario per la sicurezza di Zaporizhzhia. Non vogliamo una nuova Chernobyl». L’appello arriva dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan, di ritorno da un viaggio in Ucraina dove ha incontrato Volodymyr Zelensky e il Segretario Generale Onu Antonio Guterres, con i quali ha discusso anche della situazione relativa alla centrale nucleare di Zaporizhzhia.

«Non si tratta di un tema come gli altri, ma di qualcosa per cui è urgente l’intervento dell’Agenzia per il Nucleare (Aiea). In questo momento nella centrale si trovano tecnici ucraini. Zelensky ha chiesto che un nostro intervento affinché la Russia elimini le mine e gli esplosivi con cui è stata riempita l’area il più rapidamente possibile. Come ho detto ieri, nessuno vuole una nuova Chernobyl. Ne parlerò con Putin e chiederò che la Russia faccia quanto in suo potere e compia i passi necessari, compreso proteggere i tecnici e i militari ucraini che si trovano nella centrale», ha detto Erdogan tornato da Leopoli.

Russi pronti a spegnere la centrale di Zaporizhzhia

La compagnia nucleare statale ucraina Energoatom ha dichiarato che le forze russe stanno pianificando di spegnere i blocchi di alimentazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia e di scollegarli dalla rete elettrica ucraina. Lo riporta il sito di Ukrinform.

Erdogan pronto a parlare con Putin per discutere su Zaporizhzhia

Il presidente turco Tayyip Erdogan ha detto che dopo aver discusso con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlerà anche con Vladimir Putin in merito alla questione della centrale nucleare di Zaporizhzhia. «Parleremo con la Russia e chiederemo a Putin di fare cio che è necessario per arrivare alla pace», ha detto Erdogan.

Russia: Aiea a Zaporizhzhia a settembre salvo imprevisti

Per la Russia la delegazione dell’Aiea, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, può visitare la centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia «ai primi di settembre», se non sorgeranno «altri problemi». Lo ha detto il russo Mikhail Ulyanov, rappresentante permanente della Federazione Russa a Vienna nell’Aiea.

Mosca: «Kiev sta colpendo Zaporizhzhia su suggerimento Usa»

Il segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Nikolai Patrushev ha affermato che le forze armate dell’Ucraina stanno colpendo la centrale nucleare di Zaporizhzhia «su suggerimento degli americani». Lo riprota la Tass. «Se si verifica un disastro causato dall’uomo, le sue conseguenze si faranno sentire in tutti gli angoli del mondo», ha detto Patrushev, parlando alla 17a riunione dei segretari dei consigli di sicurezza degli Stati membri della Shanghai Cooperation Organization.

