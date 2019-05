11 mag 2019 12:50

“SO DI ESSERE PRIVILEGIATO, MA NON SONO IMMUNE ALLA DEPRESSIONE” - JAMES MIDDLETON, IL FRATELLO DI KATE E DELLA SFIGATELLA PIPPA, RACCONTA LA SUA LOTTA CONTRO IL MALE OSCURO: “NON RIUSCIVO A RISPONDERE NEMMENO A UN SEMPLICE MESSAGGIO, NON COMUNICAVO NEMMENO CON LA MIA FAMIGLIA” - PER LE FOTO UFFICIALI SUI TABLOID JAMES SI È RIPULITO, MA NEGLI SCATTI IN CUI APPARE TRASANDATO TRA I SUOI CANI…