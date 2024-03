14 mar 2024 15:52

“SOLO IN LIBIA MI HANNO TRATTATO COSÌ” – PARLA, DIALLO IDRISSA, IL 25ENNE GUINEANO PICCHIATO DAI CARABINIERI DURANTE L’ARRESTO A MODENA: SOSTIENE CHE, MENTRE ERA ALLA FERMATA DEL BUS I DUE MILITARI GLI HANNO CHIESTO I DOCUMENTI. LUI NON LI AVEVA E ALLORA È STATO TRASCINATO IN MACCHINA – A QUEL PUNTO, HA INIZIATO A RESISTERE ALL’ARRESTO: “MI HANNO PORTATO IN CASERMA, MI HANNO SFILATO I PANTALONI E MI HANNO INSULTATO E PICCHIATO ANCHE LÌ” – "HO DANNEGGIATO LA MACCHINA DI SERVIZIO? NO, È STATO IL CARABINIERE INVOLONTARIAMENTE..."