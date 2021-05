“SONO ANGOSCIATA, QUALCUNO SI SPACCIA PER ME SUL WEB” – A-LESSA MARCUZZI RACCONTA A “OGGI” DI AVER SCOPERTO UN FINTO ACCOUNT A SUO NOME DAL QUALE PARTONO DELLE TRUFFE: “QUESTA PERSONA ORA RISCHIA GROSSO. MI VENGONO IN MENTE MILLE PENSIERI E SONO SOLTANTO BRUTTI. OGNI GIORNO RICEVO MINACCE DI MORTE. SU INSTAGRAM C’È UN INCUBO FISSO: UN ACCOUNT PARTITO COME “MACELLERIA VEGANA” CHE…”

Da "www.oggi.it"

alessia marcuzzi 1

Il settimanale OGGI, in edicola da domani, rivela come ha scoperto un profilo Twitter con lo stesso account di quello di Alessia Marcuzzi, @lapinella, dal quale qualcuno si spaccia per lei e cerca di realizzare truffe.

«Non soltanto sono basita da questa storia, ma devo anche farvi i complimenti perché siete arrivati in brevissimo tempo al nome e cognome di una persona vera, che ora rischia grosso», dice la Marcuzzi intervistata da OGGI. «Ma pensa se questo personaggio avesse anche dato pericolosi consigli a mio nome a qualche fan, oppure se avesse dato appuntamento a qualcuno da qualche parte con intenzioni moleste? Mi vengono in mente mille pensieri e sono soltanto brutti».

COPERTINA OGGI 19-26 MAGGIO 2021

A OGGI la Marcuzzi rivela di aver avuto altri problemi on line: «Da anni sono vittima anche di minacce di morte, ma non ho mai deciso di parlarne enfatizzando la cosa, come hanno fatto altri. Non mi piace. Poi su Instagram, dove ho un sacco di follower, c’è un incubo fisso: un account partito come Macelleria vegana (poi didattica) e centinaia di varianti con Macelleria, che ogni giorno mi riserva di tutto. Sono costantemente a far denunce alla Polizia Postale».

