“SONO UNA CARA VECCHIA LESBICA, MA NON PENSAVO DI POTERLO ESSERE” - JESSICA GUNNING, LA STAR 38ENNE DI “BABY REINDEER”, PARLA PER LA PRIMA VOLTA DEL SUO COMING OUT DI 19 MESI FA: “HO TENUTO QUESTO SEGRETO DENTRO DI ME PER TUTTI QUESTI ANNI. SONO SEMPRE STATA CIRCONDATA DA GAY, NON STAVO REPRIMENDO QUALCOSA, SOLO CHE NON RIUSCIVO A SPIEGARMELO. MI SENTIVO UN’ALIENA E PENSAVO FOSSE PER LA MIA TAGLIA, MA AVREI DOVUTO CAPIRLO QUANDO HO BACIATO CATE BLANCHETT…” - VIDEO

DAGONEWS

jessica gunning 9

La star di "Baby Reindeer", Jessica Gunning, ha parlato per la prima volta di come si è resa conto di essere "una cara vecchia lesbica" e di come ha fatto coming out 19 mesi fa.

L'attrice, 38 anni, che interpretava la stalker Martha nella serie di Netflix, ha raccontato di aver tenuto questo segreto dentro di sé per molti anni. Jessica ha ammesso di non pensare di essere lesbica, ma in passato ci sono stati molti segnali come quando ha baciato l’attrice Cate Blanchett. Jessica, che non è mai stata legata sentimentalmente a nessuno, ora descrive il coming out come "liberatorio".

jessica gunning cate blanchett

Parlando al podcast “Reign”, Jessica ha spiegato: «Ho fatto coming out nel novembre 2022. E quella è stata una cosa enorme per me perché per così tanto tempo sono stata circondata da gay quindi non è che stessi reprimendo qualcosa, è solo che non pensavo di poterlo essere. Non riesco ancora a spiegarlo nel migliore dei modi.

jessica gunning 7

Ma ho capito che ero una cara vecchia lesbica. È stato quel momento in cui tutto ha funzionato e ho capito il senso di me stessa. Per tanto tempo ho pensato: "So di essere una donna obesa", e ho pensato che forse era a causa della mia taglia che mi sentivo un po' come un'aliena. Ma non appena ho capito, ho pensato "No, è così'', ed è stata la cosa più liberatoria».

jessica gunning 6

Prima di fare coming out, Jessica è stata nel cast del film “Pride”: «Avrei dovuto saperlo perché piangevo tutto il tempo. L'ho trovato così emozionante. E poi ho fatto uno spettacolo con Cate Blanchett in cui ho potuto baciarla ogni sera sul palco. Ancora una volta, avrei dovuto saperlo allora. Erano tutti segni».

jessica gunning 4 jessica gunning 3 jessica gunning 2 jessica gunning 1 jessica gunning 5