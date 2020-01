“SONO IL FIGLIO DI CARLO E CAMILLA” – NON C’È PACE IN CASA WINDSOR: DOPO L’ESPLOSIVA “MEGEXIT” E LA BUFERA SUL PRINCIPE ANDREA, ADESSO SPUNTA IL PRESUNTO FIGLIO ILLEGITTIMO DEL FUTURO RE E DELL’ALLORA AMANTE: SIMON DORANTE-DAY - HA 53 ANNI, VIVE IN AUSTRALIA E FINORA SI ERA LIMITATO A CAZZEGGIARE CON PHOTOSHOP – MA ADESSO SI È RIVOLTO ALL'ALTA CORTE DI SIDNEY PER OTTENERE IL TEST DEL DNA DALLA FAMIGLIA REALE E…

Tiziana Lapelosa per “Libero quotidiano”

simon dorante day 3

Non c'è pace in casa Windsor. Archiviata (si fa per dire) la questione Harry-Meghan, falliti i tentativi di insabbiare lo scandalo che insegue Andrea, il duca di York (una donna, Virginia Giuffre, lo accusa di aver avuto dei rapporti con lei quando era minorenne), ora a far perdere il sonno alla Regina Elisabetta è il presunto figlio di Carlo d' Inghilterra e Camilla Parker Bowles.

Simon Dorante-Day è il suo nome, ha 53 anni, è nato in Inghilterra, vive in Australia e fa l' ingegnere.

carlo e camilla in nuova zelanda 4

Se fino a poco tempo fa si era limitato a farsi chiamare "Prince Simon" e a postare fotomontaggi con i reali sui suoi profili social, adesso, scrive il Daily Mail online, ha deciso di fare sul serio. Si è infatti rivolto all' Alta Corte di Sidney per ottenere il test del dna dalla Famiglia reale e confermare una volta per tutte se nelle sue vene scorre sangue blu.

Lui ne è certo. Anzi certissimo. Il presunto principe, del resto, è nato negli anni in cui Carlo e Camilla già si amavano, e questo depone a suo favore. Il colore dei suoi occhi, però, non ha nulla del colore dei reali.

simon dorante day con la famiglia adottiva

Dettagli, nemmeno gli occhi di Tom, figlio (riconosciuto) di Camilla sono del colore della mamma.

Dice pure che la nonna adottiva, un tempo cuoca "reale", gli ripeteva sempre "tu sei il figlio di Carlo e Camilla"... "tu sei il figlio di Carlo e Camilla". E lui se ne è convinto e magari lo è. Del resto pure Delphine Boël, figlia della baronessa Sybille de Selys Longchamps, soltanto pochi giorni fa, a 51 anni, si è vista riconoscere la paternità da parte dell' ex re di Belgio Alberto II di cui sua madre era amante. Anche qui a colpi di carte bollate.

carlo e camilla d inghilterra

Ma torniamo a Prince Simon, ai nonni e ai genitori adottivi. Nonna Winifred, dunque, faceva la cuoca, il nonno Ernest il giardiniere. La figlia Karen e il marito David Day avrebbero adottato il presunto figlio segreto di Carlo e Camilla quando aveva soltanto 18 mesi. Poi il volo verso l' Australia per, si presume, calare il sipario su quello che sarebbe diventato un vero e proprio boccone scandalistico per la Corona per i decenni a venire.

simon dorante day 1

Ma ci sarebbe dell' altro. La fuga di Harry e Meghan in Canada sarebbe stata architettata per mettere a tacere questa notizia esplosiva e spostare, dunque, l' attenzione dei sudditi sulla bella famigliola irrequieta e allergica alle regole di corte. E si vocifera pure che Diana, prima di morire, era intenzionata a rivelare l' esistenza di questo figlio illegittimo del suo ormai ex marito.

carlo e camilla d inghilterra

Quanto ci sia di vero in tutto questo è difficile saperlo. In attesa del test del dna, semmai ci sarà, consola il fatto che l' essere blasonati non vaccina dall' essere come i comuni mortali. Nel bene e nel male.

simon dorante day 2 simon dorante day 2 camilla e carlo carlo e camilla d inghilterra carlo e camilla 1 carlo e camilla in nuova zelanda 1 5 carlo e camilla d inghilterra il principe carlo e camilla parker bowles con dei ramoscelli di eucalpito il principe carlo intento a esaminare un barile principe carlo e camilla alla bbc carlo e camilla d inghilterra carlo e camilla d inghilterra carlo e camilla da giovani carlo e camilla d inghilterra carlo e camilla sposi CARLO E CAMILLA NON RIESCONO A CONTROLLARE LE RISATE carlo e camilla in nuova zelanda 3 carlo camilla simon dorante day 1 simon dorante day 4