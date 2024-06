“SONO FORTUNATO A ESSERE ANCORA VIVO” – BRUTTO INCIDENTE PER GORDON RAMSAY CHE SUI SOCIAL HA MOSTRATO LE TERRIBILI CONSEGUENZE DI UNA CADUTA IN BICI: “NON MI SONO ROTTO NESSUN OSSO, NON HO SUBITO FERITE GRAVI, MA SONO UN PO' AMMACCATO. SEMBRO UNA PATATA VIOLA. INDOSSATE SEMPRE IL CASCO, MI HA SALVATO LA VITA E…” - VIDEO

Estratto dell'articolo di www.lastampa.it

incidente in bici per gordon ramsay 6

"Un messaggio importante per la festa del papà: indossate sempre il casco. Questa settimana ho avuto un brutto incidente in bici, nel Connecticut. Sto meglio, ringrazio medici e infermieri dell'ospedale, chi mi ha aiutato, ma soprattutto ringrazio di aver indossato il casco che mi ha salvato la vita". Questo il messaggio che accompagna il video in cui lo chef inglese, superstar di Hell's Kitchen, racconta, visibilmente scosso, la brutta avventura […]

incidente in bici per gordon ramsay 2 incidente in bici per gordon ramsay 7 incidente in bici per gordon ramsay 1 incidente in bici per gordon ramsay 5 incidente in bici per gordon ramsay 4

incidente in bici per gordon ramsay 3