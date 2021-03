“SONO UN FOTTUTO PSICOPATICO” – LE IMMAGINI CHOC DI MERT NEY, ASSASSINO DI 22 ANNI CHE, DOPO AVER TAGLIATO LA GOLA A UNA RAGAZZA DI 24 ANNI NEL SUO APPARTAMENTO DI SYDNEY, HA GIRATO UN VIDEO IN CUI MOSTRA LE MANI INSANGUINATE PRIMA DI POSTARLO SU SNAPCHAT – LA MADRE DELLA VITTIMA: “LA NOSTRA CASA È RIMASTA COMPLETAMENTE NEL SILENZIO: NIENTE LACRIME, NIENTE URLA, SOLO IL VUOTO…” - VIDEO

DAGONEWS

mert ney

Una madre ha guardato negli occhi il killer di sua figlia mentre descriveva la notte in cui ha scoperto dell’omicidio avvenuto nel distretto finanizario di Sydney.

«La nostra casa è rimasta completamente in silenzio: niente lacrime, niente urla, solo il vuoto» ha detto Joanne Dunn alla corte suprema per il processo a Mert Ney per l’omicidio della 24enne Michaela Dunn. «Nessun genitore dovrebbe sentire quelle parole…. Tua figlia è stata assassinata» ha affermato mentre guardava negli occhi l’assassino seduto a testimoniare.

La giovane vittima è stata assassinata nell’agosto del 2019 quando ha aperto la porta del suo appartamento a Ney che impugnava un coltello da macellaio. Ney, 22 anni, si è dichiarato colpevole dell’omicidio e altri reati violenti, compreso il ferimento con intento di causare gravi lesioni personali alla passante Lin Bo.

mert ney 1

Il giudice Peter Johnson ha avvertito gli amici e la famiglia della signora Dunn prima che venisse mostrato un grafico filmato pubblicato dallo stesso Ney sul suo profilo Snapchat di se stesso e la vittima insanguinata. “Sono un fottuto psicopatico” Ha scritto l’omicida dopo aver inviato la clip a un conoscente, aggiungendo: “Che ridere, fratello. La paura”

In seguito Ney ha girato un altro video di lui nella tromba delle scale dell’uscita di emergenza mentre indicava il sangue sulle mani e le scarpe, lasciando una scia di sangue sul pavimento. L’assassino è stato fermato dopo essere stato inseguito ancora insanguinato da un gruppo di testimoni, fermandolo con una cassa di latte e una sedia: "Hai appena accoltellato una ragazza", ha gridato una persona mentre un'altra li ha avvertiti di aspettare la polizia.

michaela dunn 1

La signora Dunn ha descritto come la sera della morte di “Mikki” sia iniziata come qualsiasi altro martedì, con sua figlia che sarebbe dovuta arrivare a casa per cena alle 19:00. Ma, una volta arrivate le 20:00 e poi le 21:00 e data la sua assenza "estremamente fuori dal comune", ha guidato verso l’appartamento di sua figlia. Una volta ricevuta una chiamata dal marito dicendole di ritornare a casa è stata accolta da due detective che hanno consegnato la tragica notizia.

mert ney 3

«Non abbiamo perso soltanto nostra figlia, ma abbiamo perso il nostro futuro» ha detto la madre. Ha chiesto che le persone ricordassero la figlia come la persona gentile e straordinaria che era, non spogliata della sua identità come originariamente fatto dai media. La signora Dunn ha anche ringraziato gli “eroi del marciapiede” che hanno impedito a Ney di commettere altri omicidi.

Attimi dopo l’omicidio della giovane ragazza, Ney è andato in giro in cerca di altre vittime, colpendo Lin Bo con una pugnalata sulla schiena. La vittima ha detto che era difficile descrivere i sentimenti di terrore mentre Ney fuggiva indossando un passamontagna. "Sono caduta come un animale braccato", ha detto nella sua dichiarazione.

michaela dunn 3

Nonostante la storia di malattia mentale di Ney, sua sorella ha detto alla corte che si è dichiarato colpevole, per non obbligare le famiglie delle vittime a fare altre apparizioni in tribunale, né per sprecare altri soldi dei contribuenti. La sua udienza di condanna riprenderà martedì.

michaela dunn michaela dunn 4 michaela dunn e la madre michaela dunn 6