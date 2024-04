16 apr 2024 15:41

“SONO GIÀ MEZZO MORTO, PER ME NON CAMBIA NULLA” - PIERO PESCE, CHE UCCISE IL FIGLIO 28ENNE CON OLTRE 100 COLTELLATE NEL NOVEMBRE 2022 IN PROVINCIA DI ASTI, ERA “FORTEMENTE DEPRESSO” AL MOMENTO DELL'OMICIDIO. LO SOSTIENE LA PERIZIA PSICHIATRICA COMMISSIONATA DALLA CORTE D'ASSISE – L'UOMO AVEVA SCOPERTO CHE IL FIGLIO, ALCOLISTA, ERA LUDOPATICO E AVEVA DILAPIDATO MIGLIAIA DI EURO AL GIOCO D’AZZARDO – ORA PESCE POTREBBE ESSERE RICONOSCIUTO PARZIALMENTE INCAPACE DI INTENDERE...