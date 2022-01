28 gen 2022 20:05

“SONO IN UN INCUBO, RISCHIO DI TROVARLO OVUNQUE. LUI NON SI FERMA DAVANTI A NULLA” – LA TERRIBILE STORIA DI UNA DONNA TERRORIZZATA DALL’EX CHE, NONOSTANTE DOPO OTTO DENUNCE, È ANCORA A PIEDE LIBERO – L’UOMO AVREBBE MINACCIATO E PICCHIATO LA VITTIMA E IN UN OCCASIONE AVREBBE ANCHE TENTATO DI INVESTIRLA CON UN CAMION: "A OGGI GIRA ANCORA INDISTURBATO E TEMO CHE POSSA FARMI DEL MALE"