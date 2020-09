26 set 2020 11:36

“SONO JULIA ROBERTS” - A LUGLIO UNA 40ENNE ARRIVA UBRIACA ALL’OSPEDALE DI VIGEVANO SENZA DOCUMENTI SOSTENENDO DI ESSERE JULIA ROBERTS - MA DOPO DUE MESI NON SI SA ANCORA NULLA SULLA SUA IDENTITÀ: HA PERSO LA MEMORIA - UNA VOLTA DIMESSA HA CONTINUATO A VIVERE NELLA SALA D’ASPETTO DELL’OSPEDALE, DOVE MANGIAVA IL CIBO DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI - ORA E’ RICOVERATA IN UN REPARTO PSICHIATRICO - IN PASSATO E’ STATA AVVISTATA IN GIRO MENTRE MOLESTAVA I…