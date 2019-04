“SONO MALATA DI AIDS, VI INFETTO TUTTI!” – UNA 50ENNE UBRIACA IMPAZZISCE IN UN BAR DI FIUMICINO, SI SCAGLIA CONTRO I CLIENTI, PRENDE A MORSI I CARABINIERI SPUTANDO E TIRANDO CALCI E PUGNI – ALLA FINE, DOPO CHE AVEVA DANNEGGIATO ANCHE I MOBILI DEL LOCALE, È STATA CALMATA E ARRESTATA – I MILITARI SI SONO SOTTOPOSTI A ESAMI MEDICI E…

Nicola De Angelis per www.ilgiornale.it

AIDS

Ha dato in escandescenza all'interno di un bar di Fiumicino in provincia di Roma. Una donna di circa 50 anni ubriaca ha iniziato ad insultare il titolare del locale, successivamente si è scagliata contro i clienti. Era ubriaca, poi ha gridato contro tutti: "Sono malata di Aids, vi infetto tutti!". All'intervento dei carabinieri la 50enne non si è calmata ma anzi si è innervosita ancora di più, tanto che quando quattro carabinieri sono arrivati nel locale la donna si è avventata contro gli uomini dell'Arma sputando e tirando calci e pugni.

carabinieri

Dopo una breve colluttazione con la donna che ha dato in escandescenza, danneggiando anche alcuni mobili del locale, l'ubriaca è stata calmata e arrestata. È stata poi tradotta nel carcere femminile di Civitavecchia, riferisce il Roma Today. Per i carabinieri sono state necessarie anche successive analisi ed esami medici, gli uomini in servizio sono stati infatti morsi dalla donna.

hiv e aids MAPPA AIDS carabinieri cura aids