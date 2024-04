“SONO MOLTO IMPRESSIONATA CHE IL PRESIDENTE ABBIA CHIAMATO IN PRIMA PERSONA” – ILARIA SALIS HA VOLUTO RINGRAZIARE SERGIO MATTARELLA CHE HA CHIAMATO SUO PADRE CHE GLI AVEVA SCRITTO UNA LETTERA: “SONO MOLTO CONTENTA E COLPITA ANCHE PER LA RAPIDITÀ” – QUALCHE GIORNO FA ROBERTO SALIS AVEVA SCRITTO AL PRESIDENTE PER DENUNCIARE LA DISPARITÀ DI…

"Sono molto contenta, ringrazio davvero il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Mi ha molto impressionato che abbia telefonato lui in prima persona e che lo abbia fatto con questa rapidità. Lo ringrazio davvero tanto per il suo coinvolgimento": così Ilaria Salis ha voluto ringraziare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella come ha riferito suo padre Roberto, contattato sabato dal capo dello Stato.

Ilaria Salis è in carcere da più di 13 mesi a Budapest con l'accusa di aver partecipato a due aggressioni nei confronti di militanti di estrema destra.

"La differenza tra il nostro sistema, ispirato ai valori europei, e il sistema ungherese ha determinato una disparità che non può che colpire me e la pubblica opinione”, aveva detto al telefono a Roberto Salis, papà di Ilaria, detenuta in Ungheria da più di 13 mesi e chissà per quanto ancora. Gli ha telefonato sabato mattina alle 10, dopo un messaggio nel quale Salis gli segnalava come la “legge non fosse uguale per tutti […]

Mattarella ha letto e lo ha chiamato. “Vi sono vicino: io come voi speravo fossero giorni diversi”, ha detto in sintesi il presidente, in una telefonata durata più di cinque minuti. “[…] Noi abbiamo chiesto aiuto a lui. Ma il presidente, come ci ha detto, non ha strumenti per intervenire direttamente. Quello tocca al governo. Lui può portarci la sua vicinanza e solidarietà, che per noi significa tantissimo”.

