“SONO NECESSARI ANCORA ALCUNI MESI PRIMA DELLA GUARIGIONE COMPLETA” - ARRIVA IL COMUNICATO UFFICIALE DI PALAZZO GRIMALDI SUL MISTERO DELLA PRINCIPESSA DI MONACO: “SI STA RIPRENDENDO IN MODO SODDISFACENTE E RASSICURANTE” - COME DAGO-RIVELATO, CHARLENE È RICOVERATA NELLA CLINICA DI LUSSO KUSNACHT PRACTICE, SUL LAGO DI ZURIGO. MA DALLA CASA REALE MONEGASCA NON DICONO PERCHÉ: DIPENDENZA DALL’ALCOL? UN DISTURBO ALIMENTARE COME LA BULIMIA?

Charlene di Monaco

1 - COME STA CHARLENE? LA PRINCIPESSA DI MONACO STA IN SVIZZERA, RICOVERATA NELLA CLINICA DI LUSSO KUSNACHT PRACTICE (130MILA EURO A SETTIMANA), SUL LAGO DI ZURIGO, SPECIALIZZATA NELLA RIABILITAZIONE E NELLA CURA DELLE DIPENDENZE...

charlene torna a monaco 3

2 - CHARLENE DI MONACO, "ECCO PERCHÉ NON TORNERÀ": IL DRAMMATICO COMUNICATO UFFICIALE, LA DISGRAZIA CHE LA HA COLPITA

Da www.liberoquotidiano.it

Un comunicato diffuso dal palazzo reale ha confermato che la condizione di salute di Charlene di Monaco è difficile, ma allo stesso tempo ha assicurato che la principessa è sulla via del recupero. Continua però a rimanere segreto il vero motivo per cui la moglie di Alberto sia ricoverata lontana da Monaco, probabilmente in una clinica specializzata che si trova in Svizzera.

kusnacht practice

“Il palazzo desidera condividere le seguenti informazioni - si legge nel comunicato - riguardanti la salute di Sua Altezza la Principessa Charlene: si sta riprendendo in modo soddisfacente e rassicurante, sebbene siano necessari ancora alcuni mesi prima che la sua salute raggiunga la guarigione completa”. Quindi non tornerà a breve a palazzo, ma allo stesso tempo la nota ufficiale mette un punto importante: Charlene si sta effettivamente curando, le cose starebbero procedendo positivamente e in futuro tornerà a casa da suo marito e i suoi due figli, costretti a passare le feste senza di lei.

charlene e alberto di monaco

Già lo scorso novembre il principe Alberto aveva fatto sapere che la moglie si trova in cura per un esaurimento fisico ed emotivo, non per altri motivi riconducibili a presunte crisi coniugali: “Il problema di Charlene non ha niente a che vedere con la nostra relazione. La sua situazione attuale è il risultato di diversi fattori che restano privati. Non riusciva ad affrontare gli impegni ufficiali e la vita in generale, anche quella familiare”.

