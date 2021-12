AGENZIA 'STI CAZZI! - COME STA CHARLENE? LA PRINCIPESSA DI MONACO STA IN SVIZZERA, RICOVERATA NELLA CLINICA DI LUSSO KUSNACHT PRACTICE

1 - DAGONOTA

Come sta Charlene di Monaco? La principessa triste è ricoverata in svizzera, nella clinica di lusso Kusnacht Practice, affacciata sul lago di Zurigo, specializzata nella riabilitazione e nella cura delle dipendenze di ogni tipo.

Il marito Alberto ha parlato di “profondo esaurimento fisico ed emotivo”. Ma è davvero solo questo o c’è dell’altro? Forse la dipendenza dall’alcol? Un disturbo alimentare?

Gli amici di Charlene hanno lanciato l’allarme più volte sulle sue condizioni di salute: “Per sei mesi non ha assunto cibo solido, si alimentava con una cannuccia e ha perso metà del suo peso”- Intanto sembra che l’ex fidanzato di Naomi Campbell, l’uomo d’affari russo Vlad Doronin, sia andato a trovarla in questi giorni. E nel Principato corrono le indiscrezioni e si parla già di un piano per sostituirla in caso di divorzio o assenza prolungata

2 - “CHARLENE IN SUDAFRICA È QUASI MORTA” – SI INFITTISCE IL MISTERO SULLE CONDIZIONI DELLA PRINCIPESSA. LE DICHIARAZIONI DI ALBERTO DI MONACO, CHE HA PARLATO DI “PROFONDO ESAURIMENTO FISICO ED EMOTIVO”, HANNO FATTO INCAZZARE GLI AMICI DELLA 43ENNE: “PER SEI MESI NON HA ASSUNTO CIBO SOLIDO, SI ALIMENTAVA CON UNA CANNUCCIA E HA PERSO METÀ DEL SUO PESO”. MA RIMANGONO I DUBBI SU UN IMMINENTE DIVORZIO E SUGLI SCAZZI CON CAROLINA & CO…

3 - CHARLENE DI MONACO, "IL PIANO PER SOSTITUIRLA": DAL PRINCIPATO FILTRA UN REPORT ANGOSCIANTE. FATTA FUORI?

Da www.liberoquotidiano.it

Un anno tragico, quello che si sta per concludere per Charlene di Monaco. Il ritorno al Principato dopo lunghi mesi in Sudafrica, dunque il nuovo e immediato ricovero con tutti i segreti e i misteri che si sta portando dietro. Dov'è la principessa? Come sta Charlene Wittstock? Che cosa le sta succedendo?

Domande che hanno ben poche risposte. Per certo, è trapelato che Charlene ha ricevuto in questi giorni di feste natalizie la visita, fugace, dei suoi figli, i gemellini Jacques e Gabriella, che da tempo manifestano il loro dolore per la lontananza da mamma e che, però, si trovano a loro agio, almeno così sembra, al fianco delle zie, Carolina e Stefania. Insomma, si sono mostrati forti anche in assenza della loro mamma.

Ed è in questo contesto che la stampa vicina a Palazzo Grimaldi, ora, fa filtrare le ultime drammatiche indiscrezioni. Il punto è che le voci sul divorzio tra Alberto e Charlene, nonostante le smentite del primo e l'ultima delle quali in una recente intervista a People, si fanno sempre più insistenti. Ed in questo contesto, ecco che si inizia a parlare di "un piano per sostituire Charlene", in caso di divorzio o nel caso in cui i suoi guai di salute la tenessero lontano dal principato ancora a lungo. E le "sostitute", appunto, sarebbero Carolina e Stefania, le zie, alle quali nel caso in cui l'assenza della Wittstock continuasse ancora a lungo sarebbe affidato, de facto, il ruolo di madre dei gemellini.

