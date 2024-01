“SONO LE NOTIZIE RILANCIATE IN UN CERTO MODO A CREARE IL CORTOCIRCUITO, COSÌ SI ALZA L’ONDA DISUMANA” – DOPO AVER IMPARATO A FARE LE CREMINE, CRISTINA FOGAZZI, ALIAS "L’ESTETISTA CINICA", VUOLE INSEGNARE COME SI FA INFORMAZIONE: “CHI RIPRENDE UNA NOTIZIA, DEVE ESSERE RESPONSABILE. CHI FA INFORMAZIONE SI DOMANDI DOVE LA STIAMO PORTANDO. QUASI TUTTO PASSA DALLA SCARSA QUALITÀ DELLA NOSTRA TIVÙ. ORA GLI ODIATORI SONO ARMATI. HO IMPARATO A TACERE PER…”

Estratto dell'articolo di Maurizio Crosetti per www.repubblica.it

estetista cinica cristina fogazzi 9

Estetista Cinica (non lo è affatto, come scopriremo) è in tendenza da due giorni per avere detto su Instagram, dove ha un milione di follower, che non le va di parlar male di Chiara Ferragni […]

Chiara Ferragni è molto giovane: spiega qualcosa?

«Io sono diventata un po’ famosa a 50 anni: chissà quante cazzate avrei fatto, se mi fosse successo a 25. A lei è caduta addosso una tempesta senza precedenti: rispetto alla storia del pandoro, le battute sessiste di Giambruno con la collega sono state valutate un milionesimo. Cosa sarebbe accaduto se certe cose le avesse dette Fedez? Sarebbe venuto giù il mondo. Come minimo ci sarebbe stata una crociata sotto casa di Chiara, le avrebbero gridato di divorziare e portargli via i bambini».

TWEET DELL ESTETISTA CINICA SULLE PRIMARIE PD

Cosa fa partire la centrifuga dell’odio?

«La grande popolarità mediatica può generare traffico anche da una semplice frase, specialmente se contro qualcuno. Si scrive per essere letti, non per essere irrilevanti. Però, da qui al gioco al massacro il passo è breve».

Sui social siamo bambini col bazooka?

«A volte sì, ho sbagliato anch’io. Però, sono le notizie rilanciate in un certo modo a creare il cortocircuito, così si alza l’onda disumana. Molti odiatori sono persone normali con una gigantesca rabbia esistenziale da sfogare […]».

estetista cinica cristina fogazzi 8

Come funziona il cortocircuito?

«Quasi tutto passa dalla scarsa qualità della nostra tivù, che da molti anni punta sulla cultura della rissa, ben prima che ci fosse Internet. Ora gli odiatori sono armati e interagiscono».

Ma è così indispensabile esprimere un’opinione su tutto?

«[…] ho imparato anche a tacere: se aspetto un’ora che mi servano a ristorante, poi non ci faccio un post».

La tragedia di quella povera donna della pizzeria è cominciata proprio da un post sul cibo.

«Però non si può ridurre tutto a Selvaggia Lucarelli, non le si può addebitare ogni responsabilità per quanto accaduto. Chiediamoci cosa si era messo in moto dopo quel messaggio. Io reagisco all’ansia con le goccine calmanti, ma altre persone che tipo di risposta emotiva possono avere, con un microfono sotto il naso e una telecamera puntata addosso? Anche chi riprende una notizia, dev’essere responsabile. Chi fa informazione si domandi dove la stiamo portando».

estetista cinica cristina fogazzi 4

Milioni di follower sono una droga?

«Si impara picchiando il naso. E se sei donna, impari sulla tua pelle. Io vengo sempre chiamata influencer, mai imprenditrice. E dicono che sono furba, non brava, anche se la mia azienda fattura 70 milioni di euro. Fossi maschio mi chiamerebbero genio. […]».

Nel suo post dell’altro giorno, lei ha detto: ho paura. Di cosa?

«Di sbagliare, perché non sono una santa. Paura di quello che mi cadrebbe addosso, di quello che potrebbe capitare alla mia azienda. In Italia, avere successo è imperdonabile. Se hai soldi, di sicuro li hai fatti in qualche modo strano: ecco perché mi dicono furba, e mai brava».

