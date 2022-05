“SONO SCONVOLTA E AFFRANTA” - UN OPERAIO È MORTO NEL CANTIERE DELLA CASA DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, MARTA CARTABIA, A OLLOMONT, IN VALLE D’AOSTA - LA VITTIMA È IL 39ENNE ROMENO COSTANTIN OBANEL: È RIMASTO SCHIACCIATO DA UNA TRAVE NEL GARAGE DELLA VILLETTA - LA GUARDASIGILLI: “ESPRIMO IL MIO DOLORE E LA MIA VICINANZA AI FAMILIARI. MI SENTO PARTECIPE DEL TURBAMENTO DELL’INTERA COMUNITÀ”

Da www.ilgiorno.it

Ancora un morto sul lavoro. Un operaio ha perso la vita nel cantiere di un'abitazione intestata al marito della ministra della Giustizia, Marta Cartabia, a Ollomont, nell'alta Valpelline in Valle d'Aosta.

La vittima è il 39enne romeno Costantin Obanel, di Aosta, dipendente di una ditta di Gignod. L'uomo è rimasto schiacciato da una trave nel garage della villetta, nella mattinata di oggi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri per la ricostruzione della dinamica dell'incidente, e il 118 con l'elicottero della protezione civile regionale.

L'uomo, stava lavorando in un cantiere edile nell'abitazione in cui la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, passa le vacanze da anni tanto da essere diventata cittadina onoraria del borg. Soccorso e portato in ospedale l'uomo è deceduto poco dopo il ricovero. I lavori, intestati al marito del ministro, erano stati avviati il 27 aprile scorso e riguardano la manutenzione straordinaria dell'autorimessa dell'immobile

"Sono sconvolta e affranta da quanto appena appreso: un operaio è morto in un gravissimo incidente sul lavoro questa mattina nel cantiere della mia casa di montagna a Ollomont, piccolo comune della Val d'Aosta.

Le autorita' locali mi hanno da poco informata, sono profondamente turbata", ha detto la ministra della Giustizia, Marta Cartabia. "Desidero innanzitutto esprimere tutto il mio dolore e la mia personale vicinanza ai familiari della vittima. Come ho anticipato al sindaco David Vevey, mi sento partecipe del turbamento dell'intera comunità locale, profondamente segnata da questo grave lutto. Confido che le autorità possano al più presto ricostruire l'intera dinamica dei fatti".

Gli investigatori stanno svolgendo accertamenti sulle cause di quanto avvenuto.

Sempre questa mattina grave incidente nel Reggiano. Un operaio di 41 anni,è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, dopo essere caduto in una buca mentre lavorava all'azienda Rubiera Special Steel (nota anche come l'Acciaiera di Rubiera) in via XXV Aprile, in località Salvaterra di Casalgrande.

Ieri un agricoltore di 25 anni era morto in un incidente di lavoro mentre era alla guida di un trattore in un terreno ad Acquarola, località montana del comune di Mercato San Severino, nel Salernitano. Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri, il mezzo agricolo siè ribaltato schiacciando il 25enne. Per l'uomo, originario di Mercato San Severino, non c'e' stato nulla da fare, nonostante l'intervento celere dei sanitari del 118. Sempre ieri in Lombardia è stato amputato un piede a un ragazzo di 29 anni, rimasto vittima di un incidente a Castegnato in provincia di Brescia.

Da inizio anno sono quasi trecento le persone morto sul lavoro

