24 nov 2022 12:30

“SONO SOLLEVATO DAL FATTO CHE MIO FIGLIO NON SIA GAY” – E' IL PRIMO PENSIERO DEL PADRE DI UN RAGAZZO CHE HA APPENA FATTO UNA STRAGE - LEGGETE LE PAROLE DI AARON BRINK, PORNOATTORE E PADRE DI ANDERSON LEE ALDRICH, IL 22ENNE CHE HA UCCISO CINQUE PERSONE IN UN CLUB GAY IN COLORADO: "CONTINUO AD AMARE MIO FIGLIO. ERO PREOCCUPATO CHE FOSSE OMOSESSUALE PERCHÉ NON E' IN LINEA CON I NOSTRI VALORI RELIGIOSI E…” - VIDEO