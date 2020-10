“SONO STATA MOLESTATA DAL MINISTRO DEGLI EMIRATI” – UNA 32ENNE INGLESE, DIPENDENTE DI UN FESTIVAL LETTERARIO BRITANNICO, HA ACCUSATO LO SCEICCO NAHYAN BIN MUBARAK AL NAHYAN, 69 ANNI, DI AVERLA MOLESTATA – LA DONNA HA RACCONTATO DI ESSERE STATA INVITATA NELLA VILLA DEL MINISTRO AD ABU DHABI DOVE LUI LE AVREBBE INIZIATO TOCCANDOLE BRACCIA E PIEDI – “SONO STATA SUPERFICIALE AD ACCETTARE L'INVITO E…”

Paola De Carolis per il “Corriere della Sera”

caitlin mcnamara 3

Lui ministro per la Tolleranza e membro della famiglia reale di Abu Dhabi. Lei dipendente di un prestigioso festival letterario britannico. Il caso è ora nelle mani di Scotland Yard, perché Caitlin McNamara, 32 anni, sostiene di essere stata molestata da Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, 69 anni, il giorno di San Valentino.

I direttori dell' Hay Festival hanno annunciato che non torneranno negli Emirati Arabi Uniti sino a quando Al Nahyan non sarà rimosso. McNamara ha raccontato di essere stata invitata dal ministro in una villa di Abu Dhabi per finalizzare i dettagli della rassegna di fine febbraio.

sceicco nahyan bin mubarak 1

Al Nahyan le ha dato il benvenuto con un abbraccio e un prezioso orologio. «Poi si è seduto accanto a me sul divano, ha cominciato a toccarmi le braccia, i piedi». È iniziato così un incubo durato quattro ore. «Sono stata superficiale ad accettare l' invito: non ero stata chiamata per il festival, ma tutt' altro». Al Nahyan nega la ricostruzione di McNamara e si è detto «rattristato e sorpreso» dalle accuse.

