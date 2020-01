“SONO STATA STUPRATA DA WEINSTEIN” – AL PROCESSO CONTRO IL MANDRILLONE HARVEY, TESTIMONIA MIMI HALEYI, EX ASSISTENTE DI PRODUZIONE, CHE IN LACRIME RACCONTA: “MI HA INVITATA IN CASA. MI HA TRATTENUTA IN UNA STANZA E MI HA COSTRETTO A FARE SESSO ORALE. DUE SETTIMANE DOPO MI HA INVITATA IN UN HOTEL” – GLI AVVOCATI DELLA DIFESA PUNTANO SUI MESSAGGI DELLA DONNA CHE, DOPO IL PRESUNTO STUPRO… - VIDEO

DAGONEWS

mimi haleyi 3

Mimi Haleyi, ex assistente di produzione, è scoppiata in lacrime mentre testimoniava in un’aula di tribunale di Manhattan contro Harvey Weinstein: la donna accusa l’ex produttore di Hollywood di averla aggredita sessualmente, costringendola a praticare sesso orale.

Weinstein, 67 anni, si è dichiarato non colpevole di aver aggredito sessualmente Haleyi e Jessica Mann e i suoi avvocati, tra cui Damon Cheronis, continuano a porre l’attenzione sui messaggi che la donna ha inviato dopo l’aggressione che si chiudevano tutti con “tanto amore” e “pace e amore”.

harvey weinstein 5

Dal 2017, oltre 80 donne, tra cui molte attrici famose, hanno accusato Weinstein di cattiva condotta sessuale. Weinstein ha negato le accuse e ha affermato che qualsiasi incontro sessuale era consensuale.

La testimonianza

Haleyi, 42 anni, ha dichiarato che Weinstein l’ha invitata nella sua casa di SoHo dopo aver lavorato a una delle sue produzioni televisive. «A un certo punto è venuto verso di me e si è lanciato. Mi sono alzata dal divano e ho detto: ‘Oh no, no, no’». Secondo il racconto di Haleyi, Weinstein l’ha trattenuta nella stanza, l’ha appoggiata sul letto e l’ha costretta a fare sesso orale.

mimi haleyi 4

Haleyi ha dichiarato di aver successivamente accettato un invito da Weinstein a incontrarlo in un hotel di Tribeca. «Credo che stavo cercando di riguadagnare una sorta di potere o qualcosa del genere» ha detto. Ma quando è entrata in quella camera Weinstein l’avrebbe trascinata sul letto e avrebbe fatto sesso con lei, chiamandola "puttana" e "cagna". La donna ha dichiarato di non aver reagito, ma non voleva fare sesso con lui. Haleyi ha detto di aver provato profondi sensi di colpa per quell'incontro.

harvey weinstein 3

La donna, dopo la testimonianza, ha dovuto subire il fuoco di fila dell’avvocato Cheronis che le ha chiesto se aveva accettato viaggi a Los Angeles e Londra pagati da Weinstein poco dopo il presunto attacco, presentadole una serie di messaggi in cui chiedeva a Weinstein la possibilità di lavorare.

harvey weinstein 2

Haleyi ha detto che è rimasta in contatto con Weinstein perché era potente nel suo settore e aveva bisogno di lavoro: «Ho chiesto lavoro a molte persone, tra cui Harvey Weinstein. Ho seppellito i ricordi di quegli incontri. Mi sentivo in trappola e non ero davvero in grado di fare nulla al riguardo ... Ho deciso di fare quasi finta che non fosse successo e di metterlo da parte e continuare come al solito».

mimi haleyi 2

Gli avvocati di Weinstein hanno affermato che i messaggi delle sue accusatrici dimostrerebbero che le loro relazioni con lui erano consensuali. La scorsa settimana l'attrice Annabella Sciorra ha testimoniato raccontando che Weinstein l'ha stuprata con violenza nel suo appartamento di Manhattan nei primi anni '90.

Chi sono le donne che accusano Weinstein al processo di New York?

harvey weinstein 6

Sei donne stanno testimoniando al processo per stupro di Weinstein. Una è l'attrice Annabella Sciorra che sostiene che Weinstein l'ha violentata nel suo appartamento di New York City nel 1993.

La seconda è Haleyi, che afferma che Weinstein l’ha costretta a fare sesso orale nel suo appartamento nel 2006. Una terza accusatrice, Jessica Mann, sostiene che il magnate l'ha violentata in un hotel di Midtown Manhattan nel 2013.

annabella sciorra

La costumista Dawn Dunning sostiene che Weinstein l'ha molestata sessualmente e ha cercato di costringerla ad avere un incontro a tre con la sua assistente quando aveva 24 anni in un hotel di Manhattan nel 2004.

L'aspirante attrice Tarale Wulff afferma che Weinstein si è masturbato di fronte a lei mentre lavorava come cameriera al Cipriani Upstairs a Manhattan e in seguito l'ha aggredita sessualmente nella sua camera da letto.

Una sesta donna, Lauren Young, afferma di essere stata molestata in un hotel e che il produttore si è masturbato e ha eiaculato sul pavimento di un bagno nel febbraio 2012 durante una cena durante la stagione degli Oscar. Aveva 22 anni.

mimi haleyi piange in conferenza stampa

Oltre a queste sei accusatrici, rimane in piedi anche il processo in California dove dovrebbe testimoniare l’italiana Eugenia Chernyshova.

harvey weinstein 1 mimi haleyi e weinstein mimi haleyi denuncia weinstein harvey weinstein 4