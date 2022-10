“SONO STATA VIOLENTATA DUE VOLTE, IL MIO FIDANZATO MI USAVA COME CAVIA PER LA KETAMINA” – L’INFERNO DI UNA 33ENNE DI PERUGIA CHE, FERMATA PER UN’AGGRESSIONE, È CROLLATA IN TRIBUNALE RACCONTANDO I SUOI CINQUE ANNI DA INCUBO: DOPO LA LAUREA, HA CONVISSUTO CON UN UOMO CHE SPACCIAVA. È STATA STUPRATA E PICCHIATA RIPORTANDO PER DUE VOLTE LA FRATTURA DELLA MANDIBOLA. L’UOMO TESTAVA SU DI LEI GLI EFFETTI DELLA DROGA E…

Estratto dell’articolo di Antioco Fois per www.repubblica.it

“Sono stata violentata due volte, per due volte mi hanno fratturato la mandibola, il mio fidanzato dell’epoca mi usava come cavia per la ketamina”. L’inferno di Maddalena (nome di fantasia) sgorga assieme alle lacrime, in tribunale a Perugia, il giorno seguente a una nottata da incubo in un bar di Corciano, poco distante dal capoluogo umbro.

E da lì è nato il racconto del suo calvario

Sentita in aula, Maddalena ha ammesso le sue responsabilità e prendendo la parola ha raccontato il calvario che ha caratterizzato gli ultimi cinque anni della sua vita. Dalla laurea in Relazioni internazionali e i progetti per una vita felice, a una spirale di droga, violenze e abusi. Tre anni di convivenza con un uomo, che ha avuto a che fare con la giustizia per spaccio intenzionale di droga, caratterizzati da violenze fisiche e psicologiche e uso di sostanze.

La 33enne ha raccontato di essere stata stuprata per due volte, ma di non avere denunciato, e di essere stata picchiata, riportando per due volta una frattura alla mandibola. L’uomo che credeva l’amasse, ha raccontato Maddalena, la utilizzava invece per testare su di lei effetti della droga, in particolare la ketamina.

"E' ancora possibile denunciare"

Quell’uomo se l’è lasciato alle spalle due anni fa. Rimangono tutti gli effetti di una relazione spietatamente tossica e il trauma delle esperienze vissute. L’uso di alcol per lei continua ad essere un modo per lenire il dolore di quelle ferite psicologiche. (…)

