“SONO STATA VIOLENTATA DA GARTH BROOKS” – UNA DONNA HA DENUNCIATO LA STELLA DEL COUNTRY AMERICANO, ACCUSANDOLO DI STUPRO DURANTE UN VIAGGIO DI LAVORO - PARE CHE LEI LAVORASSE COME PARRUCCHIERA PER IL CANTANTE CHE HA INIZIATO A ESSERE SEMPRE PIÙ MOLESTO, RACCONTANDOLE LE SUE FANTASIE SESSALI E MOSTRANDOSI SPESSO NUDO: “UNA SERA MI AFFERRÒ LE MANI E LE PORTÒ SUI SUOI GENITALI. MA A LOS ANGELES MI SONO RITROVATA IN TRAPPOLA QUANDO…”

La star della musica country Garth Brooks è stato accusato di violenza sessuale e percosse da una donna che afferma di aver lavorato come parrucchiera e truccatrice per il pluripremiato cantante country.

Nella denuncia, depositata giovedì presso un tribunale statale in California, si legge che i le presunte violenze si sono verificate nel 2019. La donna sostiene di essere stata violentata una volta da Brooks durante un viaggio di lavoro.

In una dichiarazione alla CNN più tardi giovedì, Brooks ha detto: «Negli ultimi due mesi, sono stato importunato senza fine con minacce, bugie e racconti tragici su quale sarebbe stato il mio futuro se non avessi firmato un assegno di molti milioni di dollari. Il denaro per il silenzio, non importa quanto sia alto o basso, è sempre denaro per il silenzio. Nella mia mente, ciò significa che sto ammettendo un comportamento di cui sono responsabile. Abbiamo intentato causa contro questa donna circa un mese fa per denunciare il tentativo di estorsione e per diffamazione».

Secondo la denuncia, la donna ha iniziato a occuparsi di acconciature e trucco per Brooks nel 2017. Oltre alle aggressioni sessuali e alle percosse, la donna lo accusa di aver ripetutamente messo in mostra i genitali e i glutei, di aver parlato di sesso e condiviso fantasie sessuali, di essersi cambiato regolarmente i vestiti davanti a lei e di aver inviato messaggi di testo sessualmente espliciti.

Nella denuncia, sostiene che nel 2019, mentre si trovava a casa di Brooks per lavoro, lui uscì nudo dalla doccia, "le afferrò le mani e le portò" sui suoi genitali, mentre le parlava in modo sessualmente esplicito e volgare. In un’altra occasione la donna racconta di essere stata violentata in una stanza d'albergo durante un viaggio di lavoro a Los Angeles: «Non potevo credere avesse prenotato una suite e non avessi una stanza per me».

Una volta arrivati alla suite, la donna ha raccontato di essersi trovata “l’uomo nudo sulla porta e di essersi sentita intrappolata”. La donna sostiene che, dopo lo stupro, Brooks ha continuato a raccontarle le sue fantasie sessuali (“voglio avere un rapporto a tre con mia moglie”) con maggiore frequenza e l'ha palpeggiata fisicamente.

