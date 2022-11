“SONO STATE INFERTE DECINE DI COLTELLATE SUI CORPI, UN QUADRO DI ESAGERATA VIOLENZA” - L’AUTOPSIA SUI CADAVERI DI LI YANRONG, YANG YUN XIU E MARTHA CASTANO TORRES RIVELA LA BRUTALITA’ DI GIANDAVIDE DE PAU - SULLA VICENDA CI SONO ANCORA MOLTI PUNTI OSCURI. A COMINCIARE DAI COMPLICI CHE IL 51ENNE POTREBBE AVER AVUTO NEL CORSO DELLA SUA BREVE LATITANZA…

Fulvio Fiano e Rinaldo Frignani per www.corriere.it

Svolti gli esami autoptici su Li Yanrong, Yang Yun Xiu e Martha Castano Torres. Le donne sono state colpite alla schiena, al torace, al collo e alla testa. Le due cinesi si sono difese fino all’ultimo

Un quadro di «esagerata violenza». Decine di coltellate per uccidere le tre donne a Prati. In due aggredite nel corso di rapporti sessuali, un’altra mentre cercava disperatamente di soccorrere l’amica. È la scena dei delitti del 17 novembre scorso in via Augusto Riboty e via Durazzo, vicino piazzale Clodio, che emerge dalle autopsie che sono state effettuate venerdì mattina all’istituto di medicina legale del Policlinico Gemelli.

I medici legali hanno evidenziato la violenza cieca che si è abbattuta quella mattina su Li Yanrong e Yang Yun Xiu, 55 e 45 anni, e poi su Martha Castano Torres, di 65, per mano, secondo l’accusa, di Giandavide De Pau, ex autista del boss di camorra Michele Senese, ora in carcere accusato di triplice omicidio volontario aggravato dalla crudeltà. Sulla vicenda tuttavia ci sono ancora molti punti oscuri.

A cominciare dai complici che il 51enne di Torrevecchia potrebbe aver avuto nel corso della sua breve latitanza durata fino all’alba di sabato scorso, quando è stato catturato a casa della sorella e della madre in via Esperia Sperani, alla borgata Ottavia.

Dagli accertamenti autoptici sarebbe emerso che le due cinesi si sono difese fino all’ultimo. Il killer ha sferrato contro di loro fendenti alla schiena, all’addome, al torace, alla testa e al collo. Una delle due è riuscita a uscire sul pianerottolo, per chiedere aiuto, ma è morta lì. Non si esclude che altrimenti l’assassino sarebbe fuggito indisturbato e l’allarme sarebbe scattato molte ore più tardi.

