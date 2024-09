8 set 2024 19:12

“SONO STATO UN ANNO E SETTE MESI IN UN CENTRO PENALE A PARMA” – ACHILLE COSTACURTA, DOPO I POST IN CUI MANEGGIAVA POLVERINE ROSA E INSULTAVA LA MADRE IN COSTUME, RACCONTA L’ESPERIENZA IN UNA COMUNITA’ DI RECUPERO: “CI SONO STATO DAI 15 AI 17 ANNI. NON POTEVO USCIRE E NON POTEVO FARE NULLA. LA SVEGLIA ERA ALLE 7.30 E, SE ALLE 7.45 NON ERI A FARE COLAZIONE, AVEVI UNA SIGARETTA IN MENO. SE TUTTI I PARTECIPANTI NON ERANO IN FILA, NON FACEVANO MANGIARE NESSUNO. SBAGLIANDO SI IMPARA. ORA VOGLIO TORNARE AL LICEO E SCRIVERE UN LIBRO SU QUELL’ESPERIENZA…” (CHIUDETE LE LIBRERIE)