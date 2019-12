“SONO STATO IL PIONIERE DEL SOSTEGNO DELLE DONNE DEL CINEMA” - A UN MESE DALL’INIZIO DEL PROCESSO PER VIOLENZA SESSUALE HARVEY WEINSTEIN ROMPE IL SILENZIO: “HO L’IMPRESSIONE DI ESSERE STATO DIMENTICATO. HO REALIZZATO PIÙ FILM DIRETTI DA DONNE E CON DONNE CHE QUALSIASI ALTRO PRODUTTORE, E STO PARLANDO DI…” – DOVE SONO TUTTE LE ATTRICI CHE GLI DAVANO BACETTI E LO ABBRACCIAVANO PUBBLICAMENTE?

Da www.lastampa.it

HARVEY WEINSTEIN

A un mese dall’inizio del processo ai suoi danni per violenza sessuale, Harvey Weinstein ha rotto il silenzio. L'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein, accusato di molestie sessuali da decine di attrici, afferma di essere stato uno dei pionieri del progresso delle donne a Hollywood. Sul 67enne pendono cinque capi d'accusa per stupro di una donna nel 2013 e aggressione sessuale per un'altra nel 2006, in cui si è dichiarato non colpevole. A questi si aggiungono decine di altre che lo accusano di abuso sessuale, con cui cerca di raggiungere un accordo finanziario.

renee zellweger e harvey weinstein 9

asia argento harvey weinstein

«Ho l'impressione di essere stato dimenticato», ha detto in un'intervista al New York Post pubblicata domenica. «Ho realizzato più film diretti da donne e con donne che di qualsiasi altro produttore», ha rivendicato l'ex magnate di Hollywood, «e sto parlando di 30 anni fa». «Non sto parlando di oggi, che è diventato una moda», ha aggiunto. «Sono stato il primo, sono stato il pioniere». Juliette Binoche, presidente della giuria a Berlino: "Vorrei che Weinstein trovasse la pace nel suo cuore"

harvey weinstein, gwyneth paltrow e cameron diaz 1

Le accuse nei suoi confronti si sono moltiplicate dopo che alcune donne hanno denunciato di essere state stuprate: così è nato il movimento MeToo, che si è poi allargato a tutto il mondo.

renee zellweger e harvey weinstein 10 harvey weinstein 2 weinstein madonna harvey weinstein david boies harvey weinstein e gwyneth paltrow 1 donna rotunno e harvey weinstein 1 harvey weinstein e gwyneth paltrow 5 harvey weinstein, gwyneth paltrow e hillary clinton 1 harvey weinstein e gwyneth paltrow 4 harvey weinstein e gwyneth paltrow 7 madonna harvey weinstein ben affleck e gwyneth paltrow harvey weinstein e gwyneth paltrow 9 harvey weinstein insulato in un locale 1 harvey weinstein e gwyneth paltrow 8 charlize theron e renee zellweger 6 untouchable documentario su harvey weinstein 2 renee zellweger e harvey weinstein 1 harvey weinstein insulato in un locale 3 renee zellweger e harvey weinstein 8 renee zellweger e harvey weinstein 2 renee zellweger e harvey weinstein 3 renee zellweger e harvey weinstein 4 HARVEY WEINSTEIN renee zellweger e harvey weinstein 5 renee zellweger e harvey weinstein 6 renee zellweger e harvey weinstein 7 HARVEY WEINSTEIN