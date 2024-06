"NON SAPEVO CHE LA VIOLENZA È IL MEZZO PER CHI SI BATTE PER LA SALUTE MENTALE.

Mark Karaci per www.whoopsee.it

DIEGO NASKA COMMENTA CON UNA FACCINA CHE RIDE LA SBROCCATA DI FEDEZ

Diego Naska risponde a Fedez. L’artista, pochi minuti fa, ha condiviso un’Instagram Story in cui sembra rispondere alle parole che il rapper ha detto in diretta Twitch con Grenbaud, in cui ha spiegato l’accaduto della presunta rissa con Naska. «Buongiorno ragazzi, allora stamattina ho visto dei TikTok e letto delle cose.

Volevo dirvi, se non lo sapevate… lo sapete che se commentate con stupore il post riguardante qualcuno – perché di stupore parliamo, la gif non stava ridendo, era una gif di stupore (…) -, il diretto interessato può venirvi a prendere a mazzate? Con altre 3 persone, 3 contro 1? Mezza sega…».

chiara ferragni fedez

«Non sapevo nemmeno, magari perché non sono un attivista grande come lui, che la violenza è il mezzo prediletto per chi si batte per la salute mentale e il benessere dei giovani», continua Naska, riprendendosi su Instagram. Prima di concludere con un altro affondo: «Prossima volta che vai a un convegno, invitami che abbiamo tanto di cui parlare. Magari passami a prendere tu, però senza van con 5 persone dentro eh, prendimi con la Smart da solo… ciao!».

Fedez aveva riferito ieri sera, giovedì 6 giugno 2024, di come erano andate le cose con il cantante, sottolineando come al centro della disputa ci fosse una reazione di Naska sotto un post di un suo amico, in cui venivano tirati in mezzo Chiara Ferragni e i figli della coppia. «Vuoi sapere dello schiaffo a Diego Naska?Te lo spiego serenamente.

Banalmente, un amico loro, tale non so neanche il nome, ha fatto un post in cui diceva che si sco*ava mia moglie e che i miei figli dovevano chiamarlo papà, e Diego Naska commenta ridendo la cosa. Gli ho chiesto banalmente che cosa gli facesse ridere e gli ho chiesto di chiedermi scusa, bella lì. Per me possiamo avere tutti i problemi del mondo, nel momento in cui ti metti in mezzo a una cosa così spregevole, in cui uno tira in mezzo i miei figli, io sono fatto così», aveva detto Fedez.

Diego Naska ferragni fedez fedez emis killa 2 NASKA A LOS ANGELES