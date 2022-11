15 nov 2022 19:36

“SONO STATO SCIOCCO A DIRE NO A GREASE” – A 77 ANNI A HENRY WINKLER NON RESTANO CHE I RIMPIANTI - NEL 1978 L’ATTORE, DIVENTATO CELEBRE INTERPRETANDO FONZIE IN “HAPPY DAYS”, RIFIUTÒ LA PARTE DI DANNY ZUKO, IL PERSONAGGIO CHE RESE UNA CELEBRITÀ MONDIALE JOHN TRAVOLTA: “DOPO IL NO IO SONO ANDATO A CASA E MI SONO BEVUTO UNA DIET COKE. DOPO IL SÌ TRAVOLTA È ANDATO A CASA E SI È COMPRATO UN AEREO…”