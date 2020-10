“SONO STUFO DI FINGERE DI ESSERE GAY” – IL PARADOSSO DELL’ATTORE WILLIE GARSON, STAR DI “SEX AND THE CITY”, CHE PER ANNI NON HA DICHIARATO I SUOI GUSTI PER PAURA DI OFFENDERE GLI OMOSESSUALI: “IL MIO LAVORO È INTERPRETARE PERSONE. QUANDO SONO APPARSO IN 'NYPD BLUE' NESSUNO MI HA DOMANDATO SE FOSSI UN ASSASSINO” – UNA SCELTA CHE GLI HA ROVINATO IL RAPPORTO CON LE DONNE: “QUANDO MI AVVICINAVO A UNA…”

Ognuno vive le proprie frustrazioni. Gabriel Garko per anni ha nascosto l' omosessualità per non perdere il pubblico femminile che lo amava nei ruoli di latin lover. E questo lo sappiamo, è il «segreto di pulcinella» uscito allo scoperto poco tempo fa. Rupert Everett (parlando di attori veri) ha dichiarato che dopo aver fatto coming out faticò parecchio a trovare ruoli a Hollywood.

C' è chi invece non vuole confessare di essere eterosessuale per non perdere la fama di icona omosex e perché pensa che questa precisazione sia offensiva. Ieri abbiamo scoperto che uno dei personaggi più noti della televisione, per sei anni volto del gay Stanford Blatch nella serie Sex and the city e per due volte presente nei film tratti dalla fiction, in realtà era un inconfessabile eterosessuale. Non si sarebbe mai detto, con il papillon rosa, i modi raffinati, lo spirito effervescente di amico del cuore della single Carrie, la protagonista, in giro per New York tra feste, uomini disponibili, mossette e vernissage.

Gusti sessuali Willie Garson, oggi 56 anni, nel secondo film si era addirittura sposato con l' amico omo di Charlotte, nonostante si fossero odiati come un Giovanardi e una Luxuria per sei stagioni. Tutti e due si erano trovati single e moderatamente disperati, e avevano deciso di sistemarsi.

In tutti questi anni l' attore non ha mai parlato del suo orientamento sessuale, ma a Page Six, pochi giorni fa, ha confidato di essere eterosessuale: «Non l' ho detto prima perché credo sia offensivo nei confronti dei gay».

Siamo al paradosso: adesso essere eterosessuale è considerata una offesa. È come se Garko dicesse: «Non ho detto prima di essere omosessuale per non offendere gli etero».

«Il mio lavoro è interpretare persone. Le persone che interpretano personaggi gay poi vanno a urlare ai quattro venti che non sono gay, come se ci fosse qualcosa di male a esserlo», ha aggiunto.

Beh, non c' è nulla di male ad amare persone dello stesso sesso, ma se non è vero perché fingersi tali? «Quando facevo White Collar nessuno mi ha mai chiesto se ero un truffatore, e quando sono apparso in NYPD Blue nessuno mi ha domandato se fossi un assassino. Il mio lavoro è interpretare persone», dice l' artista. E il ragionamento non fa una piega. Quello che colpisce è che Garson pur di non fare quello che lui considerava un torto al mondo gay-lesbo, si è quasi rovinato la sfera sentimentale.

«Standford», dichiara l' attore americano, «mi ha creato qualche problema con le donne.

All' inizio quando approcciavo le donne al bar mi rendevo conto che volevano diventare le migliori amiche di Standford, non necessariamente venire a letto con me», ha ammesso.

Problemi con le donne Fuori dal set Garson, la cui carriera dopo Sex and the city non ha prodotto nulla di memorabile, ha avuto una lunga relazione con una donna e dal 2009 è padre adottivo di Nathen, che all' epoca aveva 8 anni: «Ho sempre voluto avere bambini. Per circa 20 anni ho avuto una relazione tira e molla con una donna, ma lei non voleva averne. Il figlio è stata la mia crisi di mezza età, volevo un bambino più di ogni altra cosa al mondo».

La sua esperienza personale l' ha portato a supportare l' associazione You Gotta Believe, che si impegna a trovare famiglia ai ragazzi in affido. E questo è encomiabile.

