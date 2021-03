“SONO TUTTO ACCIACCATO, LE OSSA ROTTE, HO LA TESTA CHE MI GIRA” – ALESSANDRO BORGHESE HA IL COVID E RACCONTA LA SUA QUARANTENA DAL SUO “BUNKER”: “È IL QUINTO GIORNO CHE SONO QUI. NIENTE FEBBRE PER IL MOMENTO. ALMENO LA NATURA NON HA PIÙ SEGRETI PER ME. SPERO DI LEVARMI IL COVID IMMEDIATAMENTE DI MEZZO, PERCHÉ DOVRÒ SOSTITUIRMI I RENI...” - VIDEO

«Buongiorno a tutti dal mio bunker segreto. È il quinto giorno che sono qui da quando ho preso il Covid». Inizia così il diario di oggi dello chef, che da qualche giorno condivide sulle Stories di Instagram i suoi momenti di clausura forzata dopo aver preso il virus. «Niente febbre per il momento...che dire...sono tutto acciaccato, ossa rotte...la testa che mi gira...» racconta. Prima di lasciarsi andare a una considerazione ironica e ottimistica: «Ma almeno, la natura non ha più segreti per me...». E, via con un elenco di curiosità e stranezze su animali e coralli apprese sul web nella lunga attesa in quarantena. Poi, il ritorno alla realtà e alla sua condizione, mentre sorseggia un caffè. «La parte più buona della giornata», dice.

«Spero di levarmi il Covid immediatamente di mezzo — dice lo chef — perché dovrò sostituirmi i reni...non so più come posarmi sul letto...mi giro e mi rigiro...ma...a prescindere da questo, ragazzi, sono anche piuttosto fortunato...quindi...va bene così», conclude mentre sgrana gli occhi e saluta tutti, considerando la sua una forma più «lieve» rispetto ad altre e alle tante situazioni drammatiche che ormai si sentono da mesi.

Dopo qualche giorno di mistero, lo chef aveva svelato sui social la sua condizione e i suoi progressivi miglioramenti dopo un avvio complicato. «Oggi è il quarto giorno — aveva esordito ieri —. Sto un po’ meglio ho le ossa meno rotte, non ho più questa febbre particolare che ti butta al tappeto per giorni di fila. Non sono in formissima, però sto un pochino meglio. Volevo dirvelo. Da qua dentro non si esce per i prossimi 4 o 5 giorni e facciamocene una ragione. Sto facendo una scorpacciata di documentari: tartarughe, squali, savana… tutto quello che c’è». La sua ultima apparizione pubblica era stata a Trento, come lui stesso aveva raccontato sui social mercoledì 10 marzo, per registrare una puntata della fortunata trasmissione tv Quattro Ristoranti.

In tutti questi mesi lo chef si è più volte battuto contro le chiusure forzate dei ristoranti e la crisi del settore della ristorazione — Coldiretti ha calcolato che il made in Italy agroalimentare ha già perso quasi 11,5 miliardi, in un anno, e i continui stop and go alle attività hanno portato ai ristoratori perdite di fatturati di oltre l’80% — che sta costando agli operatori migliaia di posti di lavoro e rischia di non fare più rialzare le saracinesche a centinaia di attività.

In vista anche le chiusure di Pasqua e Pasquetta che, se confermate, creeranno per le attività un’ulteriore perdita. «Si sta radendo al suolo la ristorazione italiana — aveva detto qualche mese fa, con il primo lockdown, Alessandro Borghese — un settore che è il fiore all’occhiello del Paese. Servono fondi e regole per progettare la ripartenza. Se andiamo avanti così molti chiuderanno definitivamente. Io ho le spalle larghe, faccio anche altre attività, ma penso a quelli che vivono degli incassi di bistrot, trattorie e osterie, soprattutto in provincia. Sono molto preoccupato per loro… alcuni hanno già chiuso, tanti altri lo stanno per fare».

