“SONO VECCHIO, BRUTTO E GRASSO PER FARE QUEL TIPO DI FILM” - HUGH GRANT DICE ADDIO ALLE COMMEDIE ROMANTICHE: NON HA PIU' L'ETA' PER I FILM CHE HANNO FATTO INNAMORARE MILIONI DI DONNE, DI CUI SI PENTE - “OGNI DECISIONE CHE HO PRESO PROBABILMENTE È STATA SBAGLIATA. DOPO 'QUATTRO MATRIMONI E UN FUNERALE' AVREI POTUTO FARE COSE DIVERSE, INVECE MI SONO RIPETUTO IN MANIERA QUASI IDENTICA PER TIPO 17 VOLTE DI SEGUITO…” – E JULIA ROBERTS… (VIDEO)

Maria Teresa Moschillo per "www.foxlife.it"

Con il suo sguardo sornione e quel fascino squisitamente british che, ancora oggi, lo contraddistingue, Hugh Grant è stato uno dei sex symbol più osannati degli anni '90, complici i film di grande successo in cui ha recitato interpretando (sempre o quasi) la parte del rubacuori.

Da Quattro matrimoni e un funerale (1994) passando per Notting Hill (1999), senza tralasciare pellicole più recenti entrate nella storia del cinema in rosa come Love Actually - L'amore davvero (2003) e la saga de Il diario di Bridget Jones, Grant è stato per almeno un decennio l'emblema del genere rom-com.

Tuttavia, l'attore britannico è convinto che ci sia un tempo per tutto e che, ormai prossimo ai 60 anni, sia arrivato per lui il momento di appendere i panni del latin lover al chiodo! In una recente intervista per The Hollywood Reporter, Hugh Grant (58 anni) ha dichiarato di non avere più intenzione di girare commedie romantiche come quelle che l'hanno reso famoso negli anni '90: «Sono diventato troppo vecchio, brutto e grasso per fare quel tipo di film. Mi sto dedicando ad altri generi ora!».

Forse la sua carriera avrebbe preso una piega diversa se avesse osato di più: «Ogni decisione che ho preso probabilmente è stata sbagliata. Dopo Quattro matrimoni e un funerale avrei potuto fare cose diverse, invece mi sono ripetuto in maniera quasi identica per tipo 17 volte di seguito».

Eppure, guardandosi indietro, Hugh Grant non è affatto pentito delle sue scelte: «Mi pagavano moltissimo e sono stato molto fortunato. E la maggior parte di quelle commedie romantiche continua a piacere al pubblico. Noi come attori dobbiamo intrattenere, dare alla gente ciò che vuole. Siamo artigiani proprio come il ragazzo delle luci o i tecnici».

Come Hugh Grant, anche Julia Roberts - che con lui ha recitato in Notting Hill - alcuni mesi fa aveva espresso le proprie perplessità circa l'eventualità di girare nuovamente rom-com.

L'attrice di Pretty Woman, in un certo senso, concorda con il suo collega: «Potrei fare la madre della protagonista! Semplicemente a un certo punto della vita è un genere che non funziona più». Non si tratta di età anagrafica, ma di esperienza. Che ne pensate? A voi piacerebbe rivedere Hugh Grant in un ruolo romantico come quello del libraio di Notting Hill?

