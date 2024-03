“SONO VICINO ALLA VOSTRA FAMIGLIA” – SERGIO MATTARELLA SGANCIA UNA BOMBETTA SUL GOVERNO E CHIAMA ROBERTO SALIS, IL PAPÀ DI ILARIA, LA DOCENTE 39ENNE DETENUTA IN UNGHERIA – SALIS AVEVA SCRITTO UNA LETTERA AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER DENUNCIARE COME IL TRATTAMENTO DI SUA FIGLIA FOSSE DIVERSO DA QUELLO RISERVATO ALL’AMICO GABRIELE MARCHESI, ACCUSATO DELLO STESSO REATO A BUDAPEST, MA LIBERO IN ITALIA: “LA NOSTRA COSTITUZIONE DICE CHE TUTTI I CITTADINI SONO UGUALI DAVANTI ALLA LEGGE, MA…”

1. MATTARELLA CHIAMA ROBERTO SALIS: 'LE SONO VICINO'

Da www.ansa.it

ILARIA SALIS IN CATENE IN TRIBUNALE

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato questa mattina a Roberto Salis dopo che ieri il padre di Ilaria, la 39enne docente italiana detenuta da oltre un anno a Budapest, aveva mandato una lettera al Quirinale.

E' quanto ha reso noto all'ANSA Roberto Salis: "Ha ribadito la sua vicinanza personale a me e alla famiglia - ha detto - e mi ha garantito il suo personale interessamento al caso.

Lo ringrazio per la solerzia con cui mi ha risposto in meno di 24 ore e soprattutto per la sensibilità e la vicinanza al dramma che sto vivendo con la mia famiglia".

mattarella

2. SALIS SCRIVE A MATTARELLA: “MIA FIGLIA IN CARCERE E IL SUO AMICO È LIBERO”

Estratto dell’articolo di Giuliano Foschini per www.repubblica.it

Ci sono due cittadini italiani accusati dello stesso reato, commesso negli stessi giorni, negli stessi luoghi, ai danni delle stesse persone: uno è libero, in Italia, perché i nostri giudici hanno ritenuto non rispettosa del diritto e dei diritti un’estradizione in Ungheria. L’altra, invece, è in carcere da 13 mesi proprio a Budapest, in quelle carceri che i nostri tribunali considerano “inumane”.

ROBERTO SALIS

E dovrà restarci ancora molto a lungo. «La nostra Costituzione dice che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge» dice Roberto Salis. «Ma nel caso di mia figlia, Ilaria, e di Gabriele Marchesi, ci troviamo di fronte a due cittadini italiani che stanno avendo due trattamenti diversi. Per questo ho chiesto aiuto e un intervento, con una Pec, al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il solo che ha dimostrato di avere un senso di urgenza rispetto alle problematiche dei cittadini italiani. Soltanto lui può smuovere il governo».

[…]

«I fatti parlano chiaro: la linea che c’era stata consigliata dal governo, con la richiesta dei domiciliari in Ungheria, si è rivelata un buco nell’acqua» dice oggi Roberto Salis. «Tutti gli scenari che mi erano stati prospettati non si sono realizzati». Ilaria resterà in carcere: tra due settimane si esprimeranno anche i giudici di appello «ma non siamo per niente ottimisti» spiega il suo avvocato, Eugenio Losco.

ILARIA SALIS IN CATENE IN TRIBUNALE

«Mi aspettavo che dopo quello che è successo ieri, con Ilaria di nuovo in catene e con i domiciliari negati, il nostro governo alzasse la voce. E invece niente. Non mi ha chiamato nessun ministro. Quando qualcuno che ricopre cariche importanti ti dice “fai A, B e C in questo modo” e poi tutto questo si rivela un buco nell’acqua, una telefonata per mostrare vicinanza mi sarebbe sembrato il minimo» dice ancora, riferendosi evidentemente al ministro della Giustizia Carlo Nordio.

Da qui la scelta di scrivere a Mattarella. […]

ilaria salis 5 SERGIO MATTARELLA GIORGIA MELONI ROBERTO SALIS - PADRE DI ILARIA SALIS ilaria salis ROBERTO E ILARIA SALIS ilaria salis ILARIA SALIS IN TRIBUNALE ILARIA SALIS INCATENATA LE CATENE AI PIEDI DI ILARIA SALIS ILARIA SALIS IN TRIBUNALE ilaria salis 3 ilaria salis 2 ilaria salis 4 ilaria salis 1 ILARIA SALIS 2