1. TOMMASO FOTI, PADRE DELL'EMENDAMENTO SUI CINGHIALI: "MATTO CHI PENSA CHE SARÀ CACCIA PER LE STRADE"

Estratto dell’articolo di Massimo Calandri per www.repubblica.it

TOMMASO FOTI 3

"Solo un matto, o uno in malafede, può sostenere che vogliamo sparare ai cinghiali in città. Due milioni e passa di ungulati sono un grave pericolo per l'economia italiana e la sicurezza quotidiana. Ma il problema non si risolve certo trasformando le nostre strade in un Far West. Non l'abbiamo mai nemmeno pensato".

Tommaso Foti, deputato di Fratelli d'Italia: che polemiche però il suo emendamento.

"E quanta strumentalizzazione. Secondo lei ci mettiamo a tirare schioppettate nei giardini pubblici o sotto casa?"

Però i cacciatori festeggiano.

"Pensi che io non ho mai imbracciato un fucile, neanche al luna park". [...]

In Emilia-Romagna oltre 3mila allevamenti per più di un milione di capi. E nel Piacentino, visti i contagi della vicina provincia di Genova, il virus è un incubo.

"Io capisco la critica politica: forse la legge di Bilancio non era il luogo giusto dove inserire l'emendamento. Però chi ha scatenato questo cinema sa perfettamente che abbiamo ripreso parola per parola un testo-base proposto il primo marzo da 5Stelle e Pd. Attaccarci è solo un modo per lavarsi la coscienza".

TOMMASO FOTI 2

Da un momento all'altro si potranno sterminare tante specie - volpi, lupi, orsi -, e a deciderlo saranno le Regioni: che sono sensibili ad interessi esterni, accusa qualcuno.

"Mi sembra un'affermazione gravissima. Il controllo della fauna selvatica continuerà anche a dipendere da Ispra e ministero dell'Ambiente. E i pareri arrivano sempre da tecnici, non da politici".

TOMMASO FOTI 1

Non sarà mica animalista?

"Ma io amo le bestie e sono consapevole che su certe tematiche la sensibilità popolare sia cambiata. Però sostenere che vogliamo portare i cacciatori con le doppiette al Colosseo è troppo. Lo sa cosa mi ha appena detto un deputato 5Stelle?".

Cosa?

"Che sarò responsabile di tutti i futuri incidenti di caccia. Volevo rispondergli: e tu dovrai rendere conto degli incidenti causati dai cinghiali lungo le strade".

2. CIVILTÀ UNGULATA

Mattia Feltri per “la Stampa”

Invoco l'indulgenza dei lettori se non mi addentrerò nei dettagli giuridici della legge con cui il governo consente di sparare ai cinghiali in aree verdi entro i confini urbani. Perché ha attratto la mia attenzione soprattutto lo scandalo sollevato dagli animalisti, a cui mi sento spesso affratellato. Spesso, non sempre. Non so se, com' è successo, definirei killer l'emendamento in questione.

cinghiali allattano i piccoli a roma nord

Preferirei sottolineare, nella circostanza, l'innocenza della monnezza: i cinghiali non arrivano in città attratti dall'indifferenziata, semmai non hanno più paura. E sono tanti. Negli anni Cinquanta erano quasi scomparsi. Poi si è proceduto con una santa ripopolazione.

Nel Duemila erano 300 mila, dieci anni dopo il triplo, ora due milioni e mezzo. È che la santa ripopolazione è proceduta "senza tenere conto dei principi basilari della pianificazione faunistica" - segnalava tempo fa un report del ministero. Così i cinghiali, ogni anno, provocano guasti all'agricoltura per 200 milioni di euro.

cinghiali allattano i piccoli a roma nord

Giuseppe Ungaretti diceva che l'avvio della civiltà è un atto contro natura, e certi atti pro natura mi paiono il rifiuto della civiltà. A Roma non soltanto sono arrivati i cinghiali: molti lo sanno, fu Folco Quilici a portare qui i gabbiani, ormai trasformati dalla vita metropolitana in pennuti delle dimensioni di un deltaplano, ammirabili mentre ingoiano ratti e piccioni. In compenso, per amore dei gatti, li hanno sterilizzati tutti, così una volta dormivano distesi al sole delle rovine di Roma, e adesso sono scomparsi. E sostituire i gatti con cinghiali e gabbiani non mi sembra un buon risultato, né per gli animalisti né per la civiltà.

