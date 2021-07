“SPEGNETE IL TELEFONINO. NON BASTA STACCARE LA SPINA, SERVE RIPOSARE DAVVERO” – BERGOGLIO SI REINVENTA "COUNSELOR BALNEARE" E ALL’ANGELUS DISPENSA CONSIGLI PER LE VACANZE: “BISOGNA RITORNARE AL CUORE DELLE COSE: FERMARSI, STARE IN SILENZIO, PREGARE. FERMIAMO LA CORSA FRENETICA CHE DETTA LE NOSTRE AGENDE. IMPARIAMO A SOSTARE , A SPEGNERE IL CELLULARE E GUARDARE NEGLI OCCHI LE PERSONE” – VIDEO

Da "il Giornale"

Nel primo Angelus della domenica in piazza San Pietro dopo l'intervento al colon subito due settimane fa al Policlinico Gemelli, Papa Francesco si mostra allegro e parla dell'importanza del riposo, non solo quello «fisico», ma anche «del cuore».

«Abbiamo bisogno di una ecologia del cuore, che si compone di riposo, contemplazione e compassione. Approfittiamo del tempo estivo per questo», dice.

Pur non menzionando direttamente la propria convalescenza, il Pontefice sottolinea la necessità di prendersi una pausa, raccomandando «contemplazione e compassione» e sottolineando l'importanza di approfittare delle vacanze soprattutto per abbandonare la frenesia.

E lasciare i cellulari. «Non basta staccare la spina - esorta chi lo ascolta - occorre riposare davvero. E per farlo, bisogna ritornare al cuore delle cose: fermarsi, stare in silenzio, pregare, per non passare dalle corse del lavoro a quelle delle ferie. Gesù non si sottraeva ai bisogni della folla, ma ogni giorno, prima di ogni cosa, si ritirava in preghiera, in silenzio, nell'intimità con il Padre». Bergoglio invita i fedeli a riposarsi un po' e «a guardarsi dall'efficientismo».

«Fermiamo la corsa frenetica che detta le nostre agende - dice Papa Francesco dalla sua finestra - impariamo a sostare, a spegnere il telefonino per guardare negli occhi le persone, a coltivare il silenzio, a contemplare la natura, a rigenerarci nel dialogo con Dio». Parlando invece dei temi di attualità, il Pontefice accenna alla situazione di Cuba mostrando la sua vicinanza al popolo «in questi momenti difficili»: «Prego il Signore che lo aiuti a costruire in pace, dialogo e solidarietà una società giusta e fraterna. Esorto tutti i cubani ad affidarsi alla materna protezione della Vergine Maria della Carità del Cobre. Ella li accompagnerà in questo cammino». Vicinanza anche per chi è colpito dal maltempo, soprattutto in Germania, Belgio e Olanda dove le alluvioni sono state «catastrofiche».

E un appello, unito a quello dei vescovi, perché in Sudafrica - «dove episodi di violenza hanno aggravato la situazione di tanti nostri fratelli, già colpiti da difficoltà economiche e sanitarie a causa della pandemia» - si impongano pace e concordia.

