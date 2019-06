“SPERIAMO CHE TI VIOLENTINO” - BUFERA SUL GRUPPO FACEBOOK PRO SALVINI, MINACCIATA DI STUPRO LA SCRITTRICE MICHELA MURGIA - LA SEQUENZA DELLE OFFESE È IMPRESSIONANTE. “HA DUE GUANCIOTTE GIUSTE DA RIEMPIRE DI SCHIAFFONI”, “DA UN NERO TI DEVI FAR TRAFIGGERE”, “SEMBRI UN CESSO PLASTIFICATO” – LA REAZIONE DELLA MURGIA

Franca Giansoldati per www.ilmessaggero.it

«Speriamo che ti violentano». Di nuovo violenza sul web contro una donna. Ogni giorno un nuovo caso porta a galla un fenomeno strisciante e sommerso fatto di minacce non troppo velate e tanto sessismo. Stavolta è toccato a Michela Murgia, scrittrice e critica letteraria, autrice del bestseller Accabadora e vincitrice dei premi Campiello, Dessì e SuperMondello. Su Facebook è stata oggetto di pesanti intimidazioni del tipo “ti stupriamo”, o addirittura l'augurio di morire.

Al centro della rabbia dei cretini da tastiera un intervento a favore dei migranti che ha fatto a Bologna domenica scorsa durante un dibattito per la Repubblica delle Idee. A bersagliare la Murgia è un gruppo di Facebook che si chiama Gruppo uniti a Salvini e che è già stato segnalato alle autorità postali.

A questo punto la scrittrice non ha esitato a rivolgersi al leader della Lega chiedendogli perchè mai le pagine a sostegno del suo partito possano arrivare a tollerare questo linguaggio orrendo che finisce non solo di avere uno scopo intimidatorio, ma offre l'esempio, rischiando di indurre altri a fare altrettanto, sdoganando un linguaggio triviale, minaccioso, osceno che sfocia in una specie di orrenda catena di sant'antonio.

«Lasciare questa sequela di commenti in un gruppo aperto dedicato a Salvini - commenta la Murgia - manifesta l'intenzione di punirne una per educarne cento». Il dissenso politico non può essere punito con l'odio, fino alle minacce. La sequenza delle offese è impressionante. «Ha due guanciotte giuste da riempire di schiaffoni», «Da un nero ti devi trafiggere», «questa vuole i migranti per altri motivi personali». «fatti curare deficiente, spero che tutto ciò ti si ritorcerà contro». Sembri un cesso plastificato».

