4 dic 2022 19:20

“SPERO CHE GLI ALTRI ARTISTI COINVOLTI NON SIANO PENALIZZATI DALLE MIE AZIONI, DAI MIEI ERRORI” - WILL SMITH TENTA LA STRADA DELLA REDENZIONE CON IL FILM “EMANCIPATION” DOPO LO SCHIAFFONE A CHRIS ROCK CHE HA MESSO IN STAND BY LA SUA CARRIERA: “IL PERSONAGGIO CHE INTERPRETO MI HA AIUTATO A SUPERARE MOLTE NOTTI DIFFICILI CON ME STESSO. LA SOFFERENZA, ANCHE CAUSATA DA SÉ STESSO, SE ABBRACCIATA NEL MODO GIUSTO È UN MODO PER ARRIVARE ALL'AMORE. L’OSCAR? SPERO IN PREMI PER GLI ALTRI…” - VIDEO