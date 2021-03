“SPERO CHE FABRIZIO NON CONTINUI A FARSI MALE DA SOLO” – LAPO ELKANN MEJO DI SANTA MARIA GORETTI: HA PERDONATO CORONA E LO INVITA A “RITROVARE IL MEGLIO DI SÉ”. "NON HO NESSUN LIVORE, BISOGNA DIMENTICARE IL MALE E VOLTARE PAGINA" – IL PRECEDENTE TRA I DUE: L’INTERVISTA ALLA TRANS PATRIZIA, CHE "FURBIZIO" PROVÒ A VENDERE AGLI AGNELLI PER 200MILA EURO (LORO RIFIUTARONO) – PER L’EX PAPARAZZO I GUAI NON SONO FINITI: È STATO QUERELATO ANCHE DAL GIUDICE DI SORVEGLIANZA DI MILANO PER…

Per la prima volta Lapo Elkann parla pubblicamente di Fabrizio Corona, che si è tagliato i polsi dopo che il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha deciso di revocargli gli arresti domiciliari e di farlo tornare in carcere.

L'ex paparazzo è ora piantonato nel reparto di psichiatria all'ospedale Niguarda di Milano. Lapo ha parlato in una intervista con il settimanale Novella 2000 di Corona con il quale non ha mai avuto buoni rapporti, dopo il caso dei 200mila euro chiesti da Fabrizio alla Fiat. Ora lo ha perdonato.

Ricordate? La notte tra il 9 e il 10 ottobre 2005 Lapo Elkann fu ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Mauriziano di Torino, a causa di un’overdose per un mix di oppio, cocaina ed eroina dopo un festino con dei transessuali.

Tra questi c'era Patrizia, che poco dopo fu beccata da Corona per una intervista esclusiva. La Fiat venne a sapere della questione, contattò il paparazzo, il quale chiese loro 200mila euro per vendere tale intervista. Ma gli Agnelli rifiutarono.

Da allora Lapo non ha mai parlato di Corona, se non in Tribunale nel processo in cui è stato ascoltato come testimone, dicendo che l’ex re dei paparazzi provò più volte a "giocare sporco" con lui.

Ora il rampollo di casa Agnelli parla: "L’ho perdonato, non ho nessun livore, nessun rancore, must go on, bisogna andare avanti", confessa Lapo al direttore di Novella 2000, Roberto Alessi. Lapo dopo tutto quello che ha passato sostiene che ad un certo punto bisogna saper "voltare pagina" e "dimenticare il male" per non lasciarsi vincere dalla negatività.

Anche perché Fabrizio si è "fatto del male da solo" e "spero non continui a farselo. Lapo si augura quindi che possa "ritrovare se stesso" e "il meglio di sé". Perché forse al momento questo desiderio di cambiare e di crescere non c'è ancora stato.

2 – FABRIZIO CORONA, "SACRIFICHERÒ LA MIA VITA". QUERELATO DAL MAGISTRATO CHE MINACCIA: PER IL PAPARAZZO IL COLPO DI GRAZIA

Aumentano le grane per Fabrizio Corona. Dopo la revoca degli arresti domiciliari e i suoi gesti estremi per evitare il carcere a tutti i costi, ecco che i giudici tornano a punirlo. Questa volta nel mirino delle toghe le frasi rivolte dall'ex re dei paparazzi in una diretta Instagram.

Corona, appena saputa la notizia del suo ritorno dietro le sbarre, ha accusato i giudici milanesi. In particolare i mittenti del duro sfogo sono stati il sostituto pg Antonio Lamanna e il magistrato della Sorveglianza di Milano Marina Corti: "Questo è solo l’inizio, dottoressa Corti, signor Lamanna questo è solo l’inizio. Quant’è vero Iddio sacrificherò la mia vita per togliervi da quelle sedie", diceva con la faccia sporca di sangue.

Da qui è piombata la decisione del magistrato della Procura generale di Milano. Dopo una breve valutazione degli atti - fa sapere l'Ansa - il giudice sporgerà querela e la denuncia arriverà ai pm bresciani, competente sui reati commessi. Intanto la difesa di Corona ha già fatto sapere di fare ricorso in Cassazione dopo la revoca dei domiciliari perché tutte le relazioni degli esperti agli atti dicono che l’uomo non deve tornare in carcere e deve continuare le cure per la sua patologia psichiatrica.

Nonostante ad oggi sia ricoverato nel reparto di Psichiatria all’ospedale Niguarda di Milano, l'imprenditore non arresta la protesta. Corona si trova infatti all’ottavo giorno di sciopero della fame e della sete. Nei giorni scorsi sarebbe stato anche protagonista di una serie di atti di autolesionismo.

Fabrizio avrebbe tentato di ferirsi con una vite. Tanta la solidarietà attorno all'ex di Nina Moric. Lo stesso consigliere regionale della Lega Max Bastoni ha deciso di fargli visita. Stando all'Ansa il politico ha potuto dialogare “con una persona colpita, psicologicamente provata, tesa, molto dimagrita e con una evidente necessità di cure”.

