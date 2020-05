“SPIEGHERÀ PERCHÉ HA CONFESSATO IL FALSO” – OLINDO ROMANO SCRIVE A TELELOMBARDIA: “AL PROCESSO CONTRO AZOUZ MARZOUK DIRÒ LA MIA VERITÀ” – L’AVVOCATO: “POTREBBE ESSERE UN ANTIPASTO DELLA NOSTRA REVISIONE” – “IL CORONAVIRUS? SONO IN CELLA DA SOLO, RISPETTIAMO LE DISTANZE. CONTINUO A VOLERE BENE A ROSA COME SEMPRE”

Anticipazione da “Oggi”

' 28 MAGGIO 2020

Il settimanale OGGI, in edicola da domani, rivela una lettera che Olindo Romano ha scritto al conduttore della trasmissione «Iceberg» su Telelombardia Marco Oliva. «Sicuramente rilascerò dichiarazioni e chissà che possa emergere la verità di quanto accaduto durante tutta la fase che va dal nostro arresto fino alla condanna, ovviamente con la speranza che possa emergere la nostra innocenza», scrive l’uomo, condannato all’ergastolo insieme con la moglie per la strage di Erba.

olindo romano

E il suo legale, Fabio Schembri, in merito al processo per calunnia di cui deve rispondere Azouz Marzouk, spiega: «Olindo spiegherà una volta per tutte perché ha confessato il falso. A mio parere questo processo potrebbe essere un antipasto della nostra revisione».

OLINDO ROMANO ROSA BAZZI azouz marzouk

E sulla sua condizione personale, in epoca di coronavirus, Olindo rivela: «Io personalmente sono in cella da solo e quindi il pericolo è minore. Anche in cucina, che è grande, rispettiamo le distanze… La mia vita non è tanto cambiata con il coronavirus, continuo a lavorare e si può andare all’aria aperta... L’aspetto negativo è che a tutti i detenuti manca il contatto con i propri cari. Amo ancora Rosa? Continuo a volerle bene come sempre».

