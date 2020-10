13 ott 2020 18:52

“STANNO PROIBENDO I MATRIMONI, NON VEDO PERCHÉ NON PROIBIRE LE ORGE" – PAOLO CREPET A “LA ZANZARA”: “SAREBBE UN PAESE STRANO QUELLO CHE DICE IL MATRIMONIO NO, CON LA BANDA, IL NONNO CHE PIANGE, ECCETERA, INVECE L'ORGIA SÌ PERCHÉ È SANA” – "NON SI DOVREBBE ANDARE A PROSTITUTE, DIREI A CHI CI VA DI FARE UN PICCOLO SABBATICO. NON BACIATE E NON FATE SESSO CON GLI SCONOSCIUTI. LA MASCHERINA È COME IL PRESERVATIVO AI TEMPI DELL'AIDS…”