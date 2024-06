“È STATA UN’AGGRESSIONE FULMINEA. ORA BISOGNA SUPERARE LA PAURA” – LE PRIME PAROLE DI ROBERTO BAGGIO DOPO LA VIOLENTA RAPINA SUBITA NELLA SUA VILLA DA PARTE DI UNA BANDA DI 5 LADRI: “IN SIMILI CIRCOSTANZE PUÒ ACCADERE DI TUTTO, E PER FORTUNA LA VIOLENZA SUBITA HA GENERATO SOLO ALCUNI PUNTI DI SUTURA, LIVIDI E MOLTO SPAVENTO” – COM'È FATTA LA PROPRIETA’ DEL “DIVIN CODINO” NELLE CAMPAGNE DI VICENZA: IL CASALE CON LE VETRATE, IL GIARDINO, I SISTEMI DI SICUREZZA – VIDEO: IL RITORNO DI BAGGIO A CASA

GUARDA QUI IL VIDEO DI ROBERTO BAGGIO CHE TORNA NELLA SUA VILLA DOPO LA RAPINA

1 - ROBERTO BAGGIO, GRAZIE PER L'AFFETTO, ORA SUPERARE PAURA

ROBERTO BAGGIO TORNA NELLA SUA VILLA DOPO LA RAPINA SUBITA

(ANSA) - "Innanzitutto desideriamo, io e la mia famiglia, ringraziare tutti per il grande affetto ricevuto. Davvero grazie". Sono le prime parole che Roberto Baggio ha rilasciato all'ANSA tramite il suo storico manager, Vittorio Petrone. "In simili circostanze - prosegue Baggio - può accadere di tutto, e per fortuna la violenza subita ha generato solo alcuni punti di sutura alla mia persona, lividi e molto spavento. Ora rimane da superare la paura", conclude.

Secondo quanto ha poi riferito Petrone, "l'aggressione fulminea, in piena luce, non ha consentito l'accensione di tutti i migliori sistemi di sicurezza di cui la villa è dotata. Ora, da quanto accaduto, potenzieremo ulteriormente i sistemi di rilevazione diurna in tutto il perimetro".

ROBERTO BAGGIO TORNA NELLA SUA VILLA DOPO LA RAPINA SUBITA

Petrone sottolinea che "quanto è accaduto ieri a Roberto e alla sua famiglia è stato già vissuto da molte altre famiglie. Solo quando vieni colpito ti rendi conto di quali ferite lascia un episodio di violenza e di sopraffazione subìto nella tua casa, assieme alla tua famiglia. Roberto mi ha ancora una volta stupito per la lucidità e la forza d'animo espresse immediatamente a ridosso dell'aggressione subita.

Sono certo che Roberto sarà ancora una volta essere il pilastro a cui tutta la sua famiglia potrà appoggiarsi per lasciarsi alle spalle questa brutale aggressione. Gli inquirenti - conclude - stanno lavorando intensamente per affidare alla giustizia i colpevoli".

2 - ROBERTO BAGGIO NUOVAMENTE SENTITO DAI CARABINIERI

(ANSA) - I carabinieri stanno sentendo nuovamente Roberto Baggio, dopo la perlustrazione effettuata stamani nella villa di Altavilla Vicentina, teatro dell'aggressione con rapina all'ex calciatore durante Spagna-Italia. Baggio viene attualmente ascoltato nella sede del Comando provinciale dell'Arma, a Vicenza.

3 - LA CASA DI ROBERTO BAGGIO AD ALTAVILLA VICENTINA DOVE È AVVENUTA LA VIOLENTA RAPINA

Estratto dell’articolo di Guendalina Galdi per www.corriere.it

la villa di Roberto Baggio ad Altavilla Vicentina

La passione per la natura l’ha accompagnato sin da bambino ed è cresciuta parallela a quella per il pallone. Roberto Baggio, il “Divin Codino” del calcio italiano, il 23 gennaio del 2013 ha appeso gli scarpini al chiodo, per dedicarsi completamente alla sua abitazione di Altavilla Vicentina e all’azienda agricola costruite entrambe nella parte collinare del comune, lontano dal centro, dai negozi e dalla vita sociale.

La villa dove si è consumata la rapina la sera di giovedì mentre era in corso il match Italia-Spagna valevole per l’Europeo di calcio è considerata una tipica “dimora di campagna” con tutti i confort moderni e tecnologici. Nell’abitazione Baggio vive insieme alla moglie Andreina e ai due figli maschi mentre la figlia Valentina si è trasferita all’estero: il cinquantasettenne pratica il buddismo, alleva animali, è proprietario di una Panda 4x4 ed è appassionato di caccia.

ROBERTO BAGGIO TORNA NELLA SUA VILLA DOPO LA RAPINA SUBITA

[…] un casale rustico su più piani avvolto nel verde al centro di un parco circondato da alberi e campi. Il salone centrale sarebbe caratterizzato da una grande vetrata che si affaccia sull’ampio giardino, rendendo luminosissimo il locale.

Al centro è stato sistemato un tavolo da biliardo dove sul piano da gioco vengono appoggiati spesso libri d’arte. Alle pareti sono appesi quadri astratti e pezzi di pop art, oltre a immagini del giocatore e dei suoi familiari. La villa è costruita con mattoni a vista, all’esterno sono presenti bracieri per cucinare la carne e una pergola.

Alcuni dettagli dell’abitazione sono stati resi pubblici sui social, dove Baggio è sbarcato solo di recente (con il famoso video di lui in Panda) per volere della figlia dato che l’ex di Juve, Milan e Inter è sempre stato riservatissimo e lontano dai riflettori. Tra gli ambienti più vissuti dalla famiglia la cucina, le stanze da letto (anche se non si sa esattamente quante siano) e la palestra privata con tutti gli attrezzi per il benessere fisico.

roberto baggio e la figlia valentina 3 roberto baggio e la figlia valentina 1 roberto baggio 3 roberto baggio 2 roberto baggio 5 roberto baggio 6 roberto baggio dopo la rapina in villa ad altavilla vicentina