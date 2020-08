“È STATA UNA STORIA D’AMORE” – USCIRÀ A SETTEMBRE “RAGE”, IL NUOVO LIBRO DEL PREMIO PULITZER BOB WOODWARD CHE È RIUSCITO A METTERE LE MANI SULLE 25 LETTERE PERSONALI TRA TRUMP E IL LEADER NORD COREANO: “KIM DESCRIVE IL LEGAME TRA I DUE COME SE FOSSE USCITO DA UN "FANTASY FILM"” – DOPO IL PRIMO VOLUME “FEAR”, IL PUZZONE HA DECISO DI FARSI INTERVISTARE ALMENO 12 VOLTE DAL GIORNALISTA DEL WATERGATE CHE HA RICOSTRUITO “LE TEMPESTE, LE CONTRADDIZIONI E I RISCHI” VISSUTI NELLA CASA BIANCA, NEI PASSAGGI CRUCIALI DEL 2020…

Da "www.corriere.it"

bob woodward nella trump tower

Il nuovo libro di Bob Woodward è pronto. Si intitola Rage , rabbia, e uscirà negli Stati Uniti il 15 settembre. Le prime anticipazioni sono promettenti. Il leggendario giornalista, 77 anni, premio Pulitzer, ha messo le mani, tra l'altro, sulla fitta corrispondenza, «25 lettere personali», tra Donald Trump e il leader nord coreano Kim Jong-un. In uno di questi messaggi, fa sapere in una nota la casa editrice americana Simon & Schuster, «Kim descrive il legame tra i due come se fosse uscito da un "fantasy film"», un film di fantasia, magico.

il libro di bob woodward su trump

Sarebbero delle «vere lettere d'amore», come aveva scritto nel 2019 il Washington Post . Il racconto riprende il filo di Fear , Paura , la prima opera dedicata alla stagione trumpiana, pubblicata in 19 Paesi e edita Italia da Solferino Libri, nel 2018. Quello, aveva detto lo stesso Woodward in un'intervista al Corriere , era «il primo e il secondo atto della presidenza Trump».

Adesso è in arrivo «il terzo e quarto atto». Questa volta il presidente degli Stati Uniti ha accettato di farsi intervistare dall'autore: almeno dodici volte, tra incontri nello Studio Ovale, nella residenza di Mar-a-Lago e per telefono. Woodward ha condotto un'inchiesta con il suo stile, celebre in tutto il mondo da quasi cinquant' anni, da quando nel 1972, tirò fuori, con Carl Bernstein, lo scandalo Watergate che portò alle dimissioni di Richard Nixon.

bob woodward donald trump

Testimonianze dirette, documenti riservati, mail, diari. Da tutto questo materiale, e dalle parole delle stesso presidente, Woodward ha ricostruito «le tempeste, le contraddizioni e i rischi» vissuti nella Casa Bianca, nei passaggi cruciali del 2020. Leggeremo come «la rabbia» di Trump abbia guidato la gestione della pandemia; la risposta alle proteste di Black Lives Matter dopo l'uccisione dell'afroamericano George Floyd da parte della polizia; le strategie messe in campo per fronteggiare la devastante crisi economica. Inoltre i suoi giudizi sferzanti sui predecessori e i piani per battere Joe Biden.

Bob Woodward e Carl Bernstein

Simon & Schuster ha pubblicato di recente altri due volumi che possono fare parte dello stesso filone: il resoconto dell'ex consigliere per la Sicurezza nazionale John Bolton e i ricordi di famiglia rivelati da Mary Trump, la nipote dell'ex costruttore newyorkese. Jonathan Karp, amministratore delegato della casa editrice, ha dichiarato, anche con un occhio al marketing: «Rage è il titolo più importante che pubblicheremo quest' anno. Ogni elettore dovrebbe leggerlo prima del 3 novembre».

michelle obama donald trump 5 donald trump intervistato da jonathan swan di axios donald trump nel documentario su roger aile man in the arena DONALD TRUMP E IL VINO 1