6 dic 2024 08:45

“GLI STATI UNITI E I SUOI ALLEATI PRENDANO SUL SERIO IL FATTO CHE LA RUSSIA ABBIA TESTATO IL NUOVO MISSILE IPERSONICO ORESHNIK SULL'UCRAINA” - IL MINISTRO DEGLI ESTERI RUSSO, LAVROV, MANDA UN ‘PIZZINO’ ALL’OCCIDENTE: “SAREMO PRONTI A USARE QUALSIASI MEZZO PER NON PERMETTERE LORO DI AVERE SUCCESSO IN QUELLA CHE CHIAMANO SCONFITTA STRATEGICA DELLA RUSSIA E PER DIFENDERE I NOSTRI LEGITTIMI INTERESSI" – “CI SONO DIVERSI CANALI APERTI CON GLI USA, ANCHE NON PUBBLICIZZATI, MA GLI AMERICANI INVIANO LO STESSO MESSAGGIO, E CIOÈ ‘DOVETE FERMARVI’ MA NOI…”