21 mag 2022 09:42

“È STATO UN ERRORE UMANO, UNA MARCIA TOLTA INAVVERTITAMENTE” – COSA È SUCCESSO ALL’ASILO DE L’AQUILA? LA MAMMA CHE HA PARCHEGGIATO LA VOLKSWAGEN PASSAT AVEVA INGRANATO LA MARCIA, CON IL CAMBIO MANUALE, ED È SCESA A PRENDERE LE BAMBINE. SAREBBE STATO IL FIGLIO CHE È RIMASTO IN AUTO A DARE UN COLPO AL CAMBIO, PER SBAGLIO. IL FRENO MOTORE NON HA RETTO E L’AUTO HA INIZIATO LA SUA CORSA, TRAVOLGENDO E UCCIDENDO IL PICCOLO TOMMASO D’AGOSTINO – MA LA PROCURA NON È CONVINTA E VUOLE CAPIRE SE CI SONO RESPONSABILITÀ DELLA SCUOLA: QUALCUNO DOVEVA (E POTEVA) CONTROLLARE I BAMBINI ALL’USCITA…