“È STATO UN INCUBO. COME QUALSIASI MADRE HO FATTO DI TUTTO PER PROTEGGERE MIO FIGLIO, ANCHE SBAGLIANDO E METTENDO IN PERICOLO LA MIA VITA" - ZOE CRISTOFOLI, MODELLA E MOGLIE DEL CALCIATORE DEL MILAN THEO HERNANDEZ, RACCONTA SU INSTAGRAM LA RAPINA SUBITA NELLA SUA CASA DI CASSANO MAGNAGO (VARESE), DOVE DUE GIORNI FA È STATA SORPRESA DA UNA BANDA DI LADRI MENTRE ERA SOLA CON IL SUO BIMBO DI SEI MESI…

(ANSA) - "È stato un incubo. Come qualsiasi madre ho fatto di tutto per proteggere mio figlio, anche sbagliando e mettendo in pericolo la mia vita". Così Zoe Cristofoli, modella e influencer moglie del calciatore del Milan Theo Hernandez, racconta su Instagram la rapina subita nella sua casa di Cassano Magnago (Varese), dove due giorni fa è stata sorpresa mentre era sola con il suo bimbo di sei mesi.

"Grazie a tutti per esservi preoccupati per noi, grazie ai nostri amici e alle nostra famiglie - prosegue - oggi stiamo meglio, abbiamo passato l'esperienza più brutta della nostra vita soprattutto perché era impossibile chiamare aiuto. È stato un incubo, però oggi siamo qui e questa è l'unica cosa che conta davvero. Non ho mai pensato un secondo al furto, spero che queste persone paghino per la violenza fatta. Mi prenderò il mio tempo anche se è giusto tornare a vivere una vita normale".

