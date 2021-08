“STIAMO PROVANDO A RISPETTARE QUELLA DATA” - CHE FINACCIA PER IL PENTAGONO: COSTRETTO A DOVER SOTTOSTARE AGLI ULTIMATUM DEI TALEBANI, CHE HANNO CHIESTO IL RITIRO DI TUTTE LE TRUPPE OCCIDENTALI ENTRO IL 31 AGOSTO. MA È PRATICAMENTE IMPOSSIBILE CHE PER QUELLA DATA SIA ULTIMATA LA MAXI-EVACUAZIONE DEI CITTADINI OCCIDENTALI E DEI LORO ALLEATI LOCALI, CHE GLI STESSI TALEBANI STANNO CERCANDO DI IMPEDIRE – L’ALLARME DELL’ONU: L’AFGHANISTAN AFFRONTERÀ UNA “CATASTROFE ASSOLUTA” CON FAME DIFFUSA, PERSONE SENZA CASA E COLLASSO ECONOMICO, A MENO CHE…

Usa dopo monito talebani,stiamo provando a rispettare data

(ANSA) - WASHINGTON, 23 AGO - Nessun commento del Pentagono al monito dei talebani che ci sarà una reazione se gli Usa non rispetteranno la scadenza annunciata del 31 agosto per il ritiro da Kabul: "Abbiamo visto le loro dichiarazioni, ne siamo consapevoli", ha detto il portavoce del Pentagono John Kirby, aggiungendo che gli Stati Uniti "stanno provando" a rispettare quella data. (ANSA)

Francia, necessario rinvio oltre 31 agosto per evacuazioni

(ANSA-AFP) - AL DHAFRA, 23 AGO - La Francia ritiene "necessario" un "rinvio supplementare" del ritiro delle forze occidentali dall'Afghanistan oltre il 31 agosto per continuare le evacuazioni. (ANSA-AFP).

CORSA CONTRO IL TEMPO

Paolo Mastrolilli per “la Stampa”

Kabul come Berlino. Anzi peggio, perché almeno durante il drammatico ponte aereo che all'inizio della Guerra Fredda salvò il settore occidentale della capitale tedesca dai sovietici, i soldati americani controllavano il territorio circostante.

Nella città afghana invece sono circondati dai taleban, e la disperata corsa contro il tempo per evacuare i cittadini Usa e i loro alleati locali dipende da variabili fuori dal controllo di Washington, tipo la buona volontà dei nuovi padroni del Paese, e la speranza di evitare che gruppi terroristici approfittino del caos per colpire chi fugge.

Finora, almeno, perché ieri il presidente Biden ha rivelato che «abbiamo allargato la zona di sicurezza intorno all'aeroporto. Sappiamo che i terroristi, come Isis, vorrebbero colpire. Speriamo di non dover estendere la scadenza del 31 agosto per l'evacuazione, ma ne stiamo discutendo». Quindi ha ringraziato l'Italia, tra gli alleati che lo stanno aiutando.

Intanto l'Onu lancia l'allarme: l'Afghanistan affronterà una «catastrofe assoluta» con fame diffusa, persone senza casa e collasso economico a meno che non venga concordato un urgente sforzo umanitario. Il parallelo con Berlino è giustificato dal fatto che ieri il Pentagono ha ordinato alle linee aeree civili di aiutare l'evacuazione.

Per farlo ha invocato il Civil Reserve Air Fleet, un programma creato appunto nel 1952 per facilitare il ponte aereo sulla città tedesca, e poi usato altre due volte nella Guerra del Golfo e in Iraq. Il Pentagono ha richiesto in tutto diciotto aerei passeggeri: tre saranno forniti da American Airlines, Atlas Air, Delta Air Lines e Omni Air; due da Hawaiian Airlines; e quattro United Airlines. Non atterreranno direttamente nell'aeroporto Karzai di Kabul, che resta troppo pericoloso.

Qui le operazioni continueranno a gestirle solo i militari, che con i loro mezzi faranno la spola tra l'Afghanistan e le basi americane in Bahrain, Emirati Arabi Uniti e Qatar, per portare in salvo i cittadini americani, e soprattutto i circa 60.000 rifugiati locali costretti a fuggire per l'aiuto dato agli Usa. Le linee aeree civili subentreranno in questa fase dell'evacuazione, trasferendo i passeggeri nelle basi di passaggio individuate in Italia, Germania, Spagna ed altri paesi europei.

I rifugiati poi proseguiranno verso uno dei 13 Paesi che hanno già accettato di ospitarli, oppure nelle basi individuate nel territorio degli Stati Uniti, che al momento sono Fort Lee in Virginia, Fort Bliss in Texas e Fort McCoy in Wisconsin. Presto però potrebbero aggiungersi la Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst del New Jersey, Fort Pickett in Virginia, Camp Atterbury in Indiana, Camp Hunter Liggett in California, e Fort Chaffee in Arkansas.

In caso di necessità, il Pentagono tiene aperta la possibilità di usare anche le sue basi in Italia, Germania, Giappone, Corea del Sud, Kosovo e Bahrain per ospitare i rifugiati. Il ponte intanto prosegue, e nelle ultime 24 ore sono state evacuate 3.900 persone a bordo di 23 voli, 14 condotti usando gli aerei da trasporto C-17 e 9 con i C-130. Questi dati bastano a capire che si tratta di un'operazione logistica enorme, senza precedenti.

E se ciò non bastasse, è minacciata sul piano della sicurezza. L'aeroporto di Kabul resta infatti circondato, e secondo le autorità britanniche ieri almeno sette persone sono state uccise nella calca, calpestate dalla folla che cercava di entrare nello scalo. Gli incubi più gravi però sono due: primo, che i taleban cambino idea e blocchino l'evacuazione, più di quanto non abbiano già fatto finora; secondo, che i terroristi dell'Isis e di Al Qaeda riescano a colpire lo scalo, le persone in fuga, o magari abbattere gli aerei in fase di decollo e atterraggio.

Perciò il capo del Pentagono Austin, che ieri ha discusso la crisi al telefono col collega italiano Guerini, ha allargato il perimetro delle operazioni fuori dal Karzai. Biden non è sceso nei dettagli, per evitare mosse capaci di spezzare il flebile equilibrio ottenuto nei negoziati con i taleban, che ha minacciato di sanzioni se non rispetteranno gli impegni.

Se però ci sono cittadini americani bloccati a Kabul che non possono raggiungere l'aeroporto, o peggio ancora in altre regioni del Paese più lontane, lasciarli a loro stessi non è un'opzione praticabile. Primo perché sarebbe immorale, contraria alla regola più sacra per le forze armate Usa; secondo, perché il danno politico per Biden sarebbe fatale.

Secondo un sondaggio Nbc, la popolarità del presidente è scesa per la prima volta sotto il 50%. Forse ha ancora il margine per convincere gli elettori che ritirarsi era la decisione strategica giusta, ma le modalità sbagliate sono una sua responsabilità, e difficilmente sopravviverebbe se l'errore commesso costasse la vita a cittadini americani. -

