“STIAMO VINCENDO ALLA GRANDE” – TRUMP NON STA PIÙ NELLA PELLE E, DAVANTI AGLI ESALTATI SOSTENITORI DELLA FLORIDA, FA INTENDERE CHE CORRERÀ PER LE ELEZIONI DEL 2024, ATTACCANDO QUELLO CHE È DIVENTATO IL SUO NEMICO: QUEL RON DESANTIS, PER CUI HA PURE CONIATO UN NOMIGNOLO, CHE UNA VOLTA ERA SUO ALLEATO E CHE HA SOSTENUTO COME GOVERNATORE DELLA FLORIDA: “NOI STIAMO AL 71%, RON DESANCTIMONIOUS (CIOÈ MORALISTA E IPOCRITA) AL 10%. NON VI DIRÒ IN QUESTO MOMENTO SE MI RICANDIDO, MA…”

Viviana Mazza per il "Corriere della Sera"

donald trump.

«Stiamo vincendo alla grande per la nomination, nel partito repubblicano, una cosa mai vista prima. Vediamo: Trump 71%, Ron DeSanctimonious (sanctimonious, cioè moralista e ipocrita, ndr) al 10%, Mike Pence al 7% — oh Mike va meglio di quanto pensassi… Liz Cheney? Non c’è verso che sia al 4%! Impossibile, impossibile… Ma noi siamo al 71…». Donald Trump è tra il suo popolo, nella Pennsylvania rurale. A un certo punto, durante il discorso di due ore, l’ex presidente comincia a illustrare sui due grandi schermi alle migliaia di persone venute a vederlo all’Arnold Palmer Regional Airport di Latrobe che lui nel 2024 sicuramente vincerebbe: mostra sia i sondaggi per la nomination nel partito, sia quelli contro lo stesso Joe Biden nei vari Stati in bilico e nelle elezioni generali.

Ron DeSantis donald trump florida

E per il repubblicano DeSantis , che una volta era alleato di Trump ed è diventato governatore della Florida nel 2018 grazie al suo endorsement, l’ex presidente conia un nomignolo, come fece in passato con Crooked Hillary o Little Mario. Adesso DeSantis è il suo più temibile rivale per la nomination e oggi ad un comizio di Trump in Florida non è stato invitato. Il tycoon non è riuscito ad aspettare mercoledì prossimo, dopo le elezioni di midterm , per attaccarlo, anche se ha evitato per ora di fare l’annuncio ufficiale della sua candidatura , pur stuzzicando la platea che gridava «altri quattro anni»: «Non lo dirò in questo momento... Ma vi prometto, che tra pochissimo tempo sarete molto felici».

donald trump in pennsylvania

L’evento si svolgeva poche ore dopo e a pochi chilometri dal comizio dei democratici a Filadelfia, al quale sono intervenuti Joe Biden e Barack Obama . Due comizi a sostegno dei candidati statali («Metteremo fine alla carriera di quella pazza di Nancy Pelosi per sempre», ha detto il tycoon), ma con lo sguardo al 2024: sia Trump che Biden sono intenzionati a candidarsi. Da Filadelfia l’attuale presidente commentava: «Questa folla è così rumorosa che penso che ci possano sentire a Latrobe»; la Casa Bianca ha fatto sapere che il pubblico ha raggiunto le 7.500 persone. Da Latrobe Trump risponde: «Saranno stati duecento. Qui invece siamo decine di migliaia». Quel che dicono i media non conta: «I media sono corrotti», afferma l’ex presidente additando i giornalisti venuti a seguire il suo comizio. «Sono veramente nemici del popolo».

ron desantis con donald trump 1 donald trump in pennsylvania documenti top secret trovati dall fbi a mar a lago donald trump ron desantis ron desantis donald trump ron desantis donald trump kristi noem ron desantis donald trump donald trump prima dell assalto a capitol hill ron desantis con donald trump 2