21 nov 2021 19:25

“STO BENE, RISPETTATE LA MIA PRIVACY” – PENG SHUAI RICOMPARE IN PUBBLICO E PARLA PER TRENTA MINUTI IN VIDEOCONFERENZA CON IL DIRETTORE DEL CIO THOMAS BACH, RASSICURANDOLO SULLE SUE CONDIZIONI: “SI TROVA NELLA SUA CASA DI PECHINO. PER ADESSO PREFERISCE PASSARE IL TEMPO CON GLI AMICI E LA FAMIGLIA” – MA VISTO CHE SI TROVA IN CINA, SIAMO SICURI SIA LIBERA DI DIRE QUELLO CHE LE PARE? - VIDEO